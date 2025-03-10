Ночная атака рф затронула три района в Киевской области: показали последствия
Киев • УНН
Силы ПВО сбили вражеские БПЛА над Киевской областью. В Бучанском, Обуховском и Фастовском районах зафиксированы повреждения частных домов и возгорание травы.
Российские войска снова атаковали Киевскую область дронами, работали силы ПВО. В результате атаки рф в трех районах зафиксированы повреждения частных домов и возгорания травы. Об этом сообщил вр.и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Очередная ночная атака вражеских БПЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Ударов по объектам критической инфраструктуры не допущено", - написал Калашник.
Последствия атаки фиксируются в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах
По его словам, зафиксировано:
- В Обуховском районе поврежден кровля частного дома. Также возникло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.
- В Бучанском районе поврежден кровля частного дома.
- В Фастовском районе ликвидировано возгорание травяного настила.
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей10.03.25, 08:29 • 111007 просмотров
Полиция Киевщины показала последствия атаки рф.