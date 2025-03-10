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Ночная атака рф затронула три района в Киевской области: показали последствия

Киев • УНН

 • 28748 просмотра

Силы ПВО сбили вражеские БПЛА над Киевской областью. В Бучанском, Обуховском и Фастовском районах зафиксированы повреждения частных домов и возгорание травы.

Ночная атака рф затронула три района в Киевской области: показали последствия

Российские войска снова атаковали Киевскую область дронами, работали силы ПВО. В результате атаки рф в трех районах зафиксированы повреждения частных домов и возгорания травы. Об этом сообщил вр.и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Очередная ночная атака вражеских БПЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Ударов по объектам критической инфраструктуры не допущено", - написал Калашник.

Последствия атаки фиксируются в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах

- сообщил Калашник.

По его словам, зафиксировано:

  • В Обуховском районе поврежден кровля частного дома. Также возникло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.
    • В Бучанском районе поврежден кровля частного дома.
      • В Фастовском районе ликвидировано возгорание травяного настила.

        Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей10.03.25, 08:29 • 111007 просмотров

        Полиция Киевщины показала последствия атаки рф.

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ВойнаКиевская область
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