"Національний кешбек": 110 підприємств та 1442 магазини Київщини вже долучилися до ініціативи
Київ • УНН
Голова Київської ОВА повідомив про участь 110 підприємств та 1442 магазинів у програмі "Національний кешбек". Ініціатива уряду спрямована на підтримку національної економіки та місцевого бізнесу в умовах війни.
Вже 110 підприємств та 1442 магазини Київщини долучилися до урядової ініціативи "Національний кешбек". Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
"Національний кешбек". Ініціатива уряду, яка вже стала символом єдності та взаємної підтримки. Це можливість для нас усіх об’єднатись заради спільної мети: зростання національної економіки, створення нових робочих місць та розвитку місцевого бізнесу. А в умовах війни – все це невід'ємна складова нашої спільної перемоги. Національна програма кешбеку на Київщині стрімко набирає популярність. Вже 110 підприємств та 1442 магазини торгівельної мережі області стали її частиною
Голова Київської ОВА наголосив, що українські підприємці – круті, купувати українське – модно, а підтримувати своїх – важливо.
"Споживачі теж у виграші – частину витрачених коштів від покупки отримують назад. Кожна гривня, витрачена на українські товари та послуги, повертається до нас у вигляді нових можливостей. Підтримуючи один одного, ми стаємо сильнішими та здатні подолати будь-які виклики", - додав Кравченко.
Додамо
Крім того, за словами голоси ОВА, в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" в Обухові та Білій Церкві створені офіси підтримки малого і мікробізнесу.
"В рамках роботи офісів підприємці отримують інформацію, консультації та допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів, подачі документів на гранти та інші програми підтримки малого і мікробізнесу", - резюмував він.
У "Дії" можна перевірити товар на участь в програмі "Національний кешбек"15.10.24, 13:25 • 11611 переглядiв