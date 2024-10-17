"Национальный кэшбек": 110 предприятий и 1442 магазина Киевщины уже присоединились к инициативе
Киев • УНН
Председатель Киевской ОВА сообщил об участии 110 предприятий и 1442 магазинов в программе "Национальный кэшбек". Инициатива правительства направлена на поддержку национальной экономики и местного бизнеса в условиях войны.
Уже 110 предприятий и 1442 магазина Киевщины присоединились к правительственной инициативе "Национальный кэшбек". Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
"Национальный кэшбек". Инициатива правительства, которая уже стала символом единства и взаимной поддержки. Это возможность для нас всех объединиться ради общей цели: рост национальной экономики, создание новых рабочих мест и развития местного бизнеса. А в условиях войны - все это неотъемлемая составляющая нашей общей победы. Национальная программа кэшбэка на Киевщине стремительно набирает популярность. Уже 110 предприятий и 1442 магазина торговой сети области стали ее частью
Председатель Киевской ОВА отметил, что украинские предприниматели - крутые, покупать украинское - модно, а поддерживать своих - важно.
"Потребители тоже в выигрыше - часть потраченных средств от покупки получают обратно. Каждая гривна, потраченная на украинские товары и услуги, возвращается к нам в виде новых возможностей. Поддерживая друг друга, мы становимся сильнее и способны преодолеть любые вызовы", - добавил Кравченко.
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Кроме того, по словам голоса ОВА, в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" в Обухове и Белой Церкви созданы офисы поддержки малого и микробизнеса.
"В рамках работы офисов предприниматели получают информацию, консультации и помощь в оформлении документов, написании бизнес-планов, подаче документов на гранты и другие программы поддержки малого и микробизнеса", - резюмировал он.
В "Дії" можно проверить товар на участие в программе "Национальный кэшбэк"15 октября 2024, 10:25 • 11085 просмотров