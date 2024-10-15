В "Дії" можно проверить товар на участие в программе "Национальный кэшбэк"

ukenru
Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
  •  2671 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
  •  14479 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Эксклюзив
Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
  •  20568 просмотра

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Эксклюзив
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  68543 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  113498 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
  •  120505 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
14 октября 2024, 10:23  •  134597 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  139224 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  140523 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  158301 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершено следствие по делу о миллионных убытках для громады Полтавщины из-за злоупотреблений чиновника

Завершено следствие по делу о миллионных убытках для громады Полтавщины из-за злоупотреблений чиновника

  •  37798 просмотра
Ракетная опасность объявлена в трех областях Украины

Ракетная опасность объявлена в трех областях Украины

  •  103268 просмотра
Смертельное ДТП на автодороге Макаров-Бородянка: двое мужчин погибли в результате столкновения

Смертельное ДТП на автодороге Макаров-Бородянка: двое мужчин погибли в результате столкновения

  •  63503 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  113455 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  21886 просмотра
публикации
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  21886 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

  •  113498 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

  •  120956 просмотра
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

  •  123858 просмотра
Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики
Эксклюзив

  •  124817 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  113455 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  119183 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  105605 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  106128 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  105718 просмотра
Актуальное
В "Дії" можно проверить товар на участие в программе "Национальный кэшбэк"

В "Дії" можно проверить товар на участие в программе "Национальный кэшбэк"

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 10:25  •  4767 просмотра

Read in English

В приложении "Дія" добавлен сканер штрихкодов для проверки товаров на участие в программе "Национальный кэшбек". Более 1 млн украинцев уже получили 90 млн грн кэшбэка за покупку отечественных товаров.

В приложении "Дія" появилась функция сканирования штрихкодов товаров с помощью которой можно проверить товар на участие в программе "Национальный кэшбек". Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, передает УНН со ссылкой на Минэкономики. 

Мы запустили сканер штрихкодов, чтобы украинцы могли удобно, в приложении Дія проверить является ли товар украинским и действует ли на него кэшбек. Уже сейчас пользователям начислили 90 млн грн кэшбэка за покупку украинских товаров. Мы надеемся, что сканер поможет увеличить осведомленность украинцев о том, какие украинские производители представлены на рынке и мотивирует приобрести именно отечественное

- рассказала Свириденко.

Проверка через "Дію" оповестит если:

- товар украинский и участвует в программе "Национальный кэшбэк";

- товар не участвует в программе "Национальный кэшбек", хоть и является украинским;

- товар произведен не в Украине.

Сообщается, что за время действия программы "Национальный кэшбек", более 1 миллиона украинцев (1,18 млн) видят начисленный кэшбек. За это время им начислили 90 млн грн кэшбека за приобретение товаров украинского производства. К программе присоединилось 1,9 млн украинцев, которые оформили 2,1 млн карт. Более 1,1 млн пользователей активировали в Дії карты для выплат. 

"Национальный кэшбек" от государства доступен уже на 267 тысяч украинских товаров от 1352 местных производителей.

Основные торговые сети уже обозначают на полках товары, на которые начисляется "Национальный кэшбэк". Убедиться, что торговая точка участвует в программе можно на сайте Нацкэшбэка.  

В Минэкономики напомнили, что нужно сделать для получения кэшбека от государства:

1. Подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, который участвует в программе, или обратиться в отделение. К программе присоединились такие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк и Банк Кредит Днепр.

2. Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы. 

3. Открыть физическую или виртуальную карту, куда будет начисляться кэшбек.

4. В Действия в разделе Сервисы выбрать карту "Национальный кэшбэк" для выплат.

Справочно

Кэшбек в размере 10% от стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу.  Максимальная сумма выплат - 3 тыс. грн в месяц.

42 млн грн нацкешбека начислили украинцам за месяц1 октября 2024, 12:42 • 12020 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика