В "Дії" можно проверить товар на участие в программе "Национальный кэшбэк"

В приложении "Дія" появилась функция сканирования штрихкодов товаров с помощью которой можно проверить товар на участие в программе "Национальный кэшбек". Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

Мы запустили сканер штрихкодов, чтобы украинцы могли удобно, в приложении Дія проверить является ли товар украинским и действует ли на него кэшбек. Уже сейчас пользователям начислили 90 млн грн кэшбэка за покупку украинских товаров. Мы надеемся, что сканер поможет увеличить осведомленность украинцев о том, какие украинские производители представлены на рынке и мотивирует приобрести именно отечественное - рассказала Свириденко.

Проверка через "Дію" оповестит если:

- товар украинский и участвует в программе "Национальный кэшбэк";

- товар не участвует в программе "Национальный кэшбек", хоть и является украинским;

- товар произведен не в Украине.

Сообщается, что за время действия программы "Национальный кэшбек", более 1 миллиона украинцев (1,18 млн) видят начисленный кэшбек. За это время им начислили 90 млн грн кэшбека за приобретение товаров украинского производства. К программе присоединилось 1,9 млн украинцев, которые оформили 2,1 млн карт. Более 1,1 млн пользователей активировали в Дії карты для выплат.

"Национальный кэшбек" от государства доступен уже на 267 тысяч украинских товаров от 1352 местных производителей.

Основные торговые сети уже обозначают на полках товары, на которые начисляется "Национальный кэшбэк". Убедиться, что торговая точка участвует в программе можно на сайте Нацкэшбэка.

В Минэкономики напомнили, что нужно сделать для получения кэшбека от государства:

1. Подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, который участвует в программе, или обратиться в отделение. К программе присоединились такие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк и Банк Кредит Днепр.

2. Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.

3. Открыть физическую или виртуальную карту, куда будет начисляться кэшбек.

4. В Действия в разделе Сервисы выбрать карту "Национальный кэшбэк" для выплат.

Справочно

Кэшбек в размере 10% от стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Максимальная сумма выплат - 3 тыс. грн в месяц.

42 млн грн нацкешбека начислили украинцам за месяц