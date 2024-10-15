У "Дії" можна перевірити товар на участь в програмі "Національний кешбек"

У застосунку "Дія" з’явилася функція сканування штрихкодів товарів за допомогою якої можна перевірити товар на участь в програмі "Національний кешбек". Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки Юлія Свириденко, передає УНН з посиланням на Мінекономіки.

Ми запустили сканер штрихкодів, щоб українці могли зручно, у застосунку Дія перевірити чи товар є українським і, чи діє на нього кешбек. Вже зараз користувачам нарахували 90 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів. Ми сподіваємося, що сканер допоможе збільшити обізнаність українців про те, які українські виробники представлені на ринку та мотивує придбати саме вітчизняне