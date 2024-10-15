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У "Дії" можна перевірити товар на участь в програмі "Національний кешбек"

Київ • УНН

 • 11611 перегляди

У застосунку "Дія" додано сканер штрихкодів для перевірки товарів на участь у програмі "Національний кешбек". Понад 1 млн українців вже отримали 90 млн грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів.

У "Дії" можна перевірити товар на участь в програмі "Національний кешбек"

У застосунку "Дія" з’явилася функція сканування штрихкодів товарів за допомогою якої можна перевірити товар на участь в програмі "Національний кешбек". Про це  повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки Юлія Свириденко, передає УНН з посиланням на Мінекономіки. 

Ми запустили сканер штрихкодів, щоб українці могли зручно, у застосунку Дія перевірити чи товар є українським і, чи діє на нього кешбек. Вже зараз користувачам нарахували 90 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів. Ми сподіваємося, що сканер допоможе збільшити обізнаність українців про те, які українські виробники представлені на ринку та мотивує придбати саме вітчизняне

- розповіла Свириденко.

Перевірка через "Дію" сповістить якщо:

• товар український і бере участь в програмі "Національний кешбек";

• товар не бере участі в програмі "Національний кешбек", хоч і є українським;

• товар вироблено не в Україні.

Повідомляється, що за час дії програми "Національний кешбек", понад 1 мільйон українців (1,18 млн) бачать нарахований кешбек. За цей час їм нарахували 90 млн грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва. До програми долучилося 1,9 млн українців, які оформили 2,1 млн карток. Понад 1,1 млн користувачів активували у "Дії" картки для виплат. 

"Національний кешбек" від держави доступний вже на 267 тисяч українських товарів від 1352 місцевих виробників.

Основні торговельні мережі вже позначають на полицях товари, на які нараховується "Національний кешбек". Переконатися, що торговельна точка бере участь у програмі можна на сайті Нацкешбеку.  

В Мінекономіки нагадали, що потрібно зробити для отримування кешбеку від держави:

1. Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.

2. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми. 

3. Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

4. У Дії в розділі Сервіси обрати картку "Національний кешбек" для виплат.

Довідково

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму.  Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць.

42 млн грн нацкешбеку нарахували українцям за місяць01.10.24, 15:42 • 12453 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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