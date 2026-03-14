Кількість загиблих від атаки рф на Київщину зросла до чотирьох, 15 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу рф на Київщині загинуло 4 людини та 15 отримали поранення. Пошкоджено 30 об'єктів у Обухівському та Броварському районах.
У Київській області внаслідок атаки рф у ніч на 14 березня відомо вже про 4 загиблих та 15 постраждалих, повідомив у суботу голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Київщина пережила чергову важку ніч. На жаль, кількість загиблих зросла до 4 людей. 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу", - написав Калашник.
З його слів, під ударом ворога — звичайні населені пункти області: житлові будинки, заклади освіти, підприємства та обʼєкти критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах. Наразі вже маємо інформацію про близько 30 пошкоджених об’єктів.
Наслідки атаки фіксують у чотирьох районах області:
- У Вишгородському районі пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення;
- у Броварському районі — два приватні будинки, гуртожиток, нежитлові, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану, гаражний кооператив. Пошкоджено також автомобілі;
- в Обухівському районі пошкоджено дві школи та дитячий садок, три приватні житлові будинки, багатоповерхівку, нежитлові та виробничі приміщення;
- у Бучанському районі пошкоджено приватний будинок.
"Інформація щодо руйнувань продовжує надходити. Кількість постраждалих, на жаль, зростає", - зазначив він.
ГУНП у Київській області та ДСНС України показали наслідки атаки рф у Київській області.
