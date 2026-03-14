Число погибших от атаки рф на Киевскую область возросло до четырех, 15 пострадавших

В Киевской области в результате атаки рф в ночь на 14 марта известно уже о 4 погибших и 15 пострадавших, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Киевщина пережила очередную тяжелую ночь. К сожалению, количество погибших возросло до 4 человек. 15 жителей области пострадали от вражеского обстрела. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, двоих сейчас оперируют. Все они получают необходимую медицинскую помощь", - написал Калашник.

По его словам, под ударом врага — обычные населенные пункты области: жилые дома, учебные заведения, предприятия и объекты критической инфраструктуры. Больше всего повреждений в Обуховском и Броварском районах. Сейчас уже есть информация о около 30 поврежденных объектов.

Последствия атаки фиксируют в четырех районах области:

В Вышгородском районе повреждены многоэтажка и складские помещения;

в Броварском районе — два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещения ресторана, гаражный кооператив. Повреждены также автомобили;

в Обуховском районе повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения;

в Бучанском районе поврежден частный дом.

"Информация о разрушениях продолжает поступать. Количество пострадавших, к сожалению, растет", - отметил он.

ГУНП в Киевской области и ГСЧС Украины показали последствия атаки рф в Киевской области.

