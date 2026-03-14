Кількість загиблих від нічного удару рф по Київщині зросла до п'яти осіб - ОВА

Кількість загиблих унаслідок нічного масованого удару росії по Київщині зросла до п’яти людей. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.

У Броварах підтвердилася смерть чоловіка 1970 року народження. Це вже четверта жертва цієї атаки в місті. Ще одну людину ворог убив у Вишгородському районі

Голова Київської ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Розділяю ваш біль і схиляю голову у скорботі. Ми пам’ятаємо кожне життя, яке забрав ворог. Пам’ятаємо все горе, яке російські окупанти принесли на нашу землю. Не пробачимо