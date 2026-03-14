Кількість загиблих від нічного удару рф по Київщині зросла до п'яти осіб - ОВА
Київ • УНН
У Броварах підтвердили загибель четвертої людини, ще одна особа загинула у Вишгородському районі. Микола Калашник повідомив про наслідки масованої атаки.
Кількість загиблих унаслідок нічного масованого удару росії по Київщині зросла до п’яти людей. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.
У Броварах підтвердилася смерть чоловіка 1970 року народження. Це вже четверта жертва цієї атаки в місті. Ще одну людину ворог убив у Вишгородському районі
Голова Київської ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Розділяю ваш біль і схиляю голову у скорботі. Ми пам’ятаємо кожне життя, яке забрав ворог. Пам’ятаємо все горе, яке російські окупанти принесли на нашу землю. Не пробачимо
