У Києві працює ППО на тлі ворожої атаки дронами - мер
Київ • УНН
У столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Мер Кличко повідомив про роботу сил ППО в Оболонському районі міста.
У Києві працює ППО на тлі ворожої атаки дронами, повідомили мер столиці Віталій Кличко і голова КМВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.
Деталі
У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА, повідомили у КМВА.
"Поблизу столиці ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою!" - вказав голова КМВА Тимур Ткаченко.
На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
