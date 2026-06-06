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Партия путина ведет в госдуму рф палачей Бучи и похитителей украинских детей - ЦПД

Киев • УНН

 • 590 просмотра

В списки партии "единая россия" попали лица, причастные к убийствам в Буче и депортации детей. На оккупированных территориях создали семь избирательных округов.

Партия путина ведет в госдуму рф палачей Бучи и похитителей украинских детей - ЦПД

Правящая партия РФ "единая россия" официально выдвигает в депутаты государственной думы участников войны против Украины, среди которых лица, причастные к военным преступлениям и депортации украинских детей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по итогам так называемых праймериз, в избирательные списки партии попали:

  • владислав головин – глава штаба пропагандистской "юнармии", которого Украина обвиняет в "перевоспитании" и милитаризации депортированных украинских детей;
    • сергей кузьминчук – командир батальона 155-й бригады морпехоты РФ, командование которой обвиняется в убийствах мирных жителей Бучи и Ирпеня в 2022 году;
      • нурсултан муссагалеев – причастен к пыткам и убийствам гражданских в Буче.

        Указывается, что кроме них, в списках есть ряд других "героев сво", получивших политические "трамплины" именно из-за участия в войне против Украины.

        Оккупанты также создали семь избирательных округов на ВОТ Украины в дополнение к четырем, которые были сформированы во временно оккупированном Крыму. Чтобы "вписать" незаконные округа, кремль упразднил несколько округов внутри РФ, где в 2021 году победили кандидаты не от "единой россии"

        - констатируют в ЦПД.

        Там подчеркивают, что выдвижение военных преступников и участников войны против Украины в госдуму – это не случайность, а сознательная политика кремля по нормализации агрессии, легализации оккупации украинских территорий и интеграции военных преступников в высшие органы власти. 

        "Псевдовыборы на ВОТ являются составляющей той же стратегии. кремль стремится создать видимость "легитимности" оккупации и закрепить нарушение международного права на политическом уровне. В то же время любые выборы на ВОТ Украины являются юридически ничтожными, а созданные таким образом "органы власти" - нелегитимными", - резюмируют в ЦПД.

        Напомним

        В марте россия начала подготовку к проведению "выборов" в госдуму РФ на оккупированных территориях Украины в сентябре 2026 года. путин поручил обеспечить "безопасность волеизъявления" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

        Медведев — первый номер: Путин определил пятерку лидеров «Единой России» на выборы в Госдуму — СМИ20.01.26, 05:02 • 6516 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

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