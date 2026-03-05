$43.720.26
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 29658 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 61090 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 70312 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 75249 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 41492 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 38662 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60802 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82891 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 70402 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 70312 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 75249 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 54712 перегляди
росія готує "вибори" до держдуми на окупованих територіях України - ЦПД

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Росія розпочала підготовку до проведення "виборів" до держдуми рф на окупованих територіях України у вересні 2026 року. путін доручив забезпечити "безпеку волевиявлення" в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

росія готує "вибори" до держдуми на окупованих територіях України - ЦПД

росія розпочала активну підготовку до проведення на тимчасово окупованих територіях України так званих "виборів" до держдуми рф, які заплановані на вересень 2026 року. Про це пише Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

За інформацією Центру, російський диктатор володимир путін доручив створити умови для проведення голосування на захоплених територіях. Окремо він наголосив на необхідності забезпечити "безпеку волевиявлення" у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Паралельно на тимчасово окупованих територіях провладна партія "єдіная росія" оголосила про створення організаційних комітетів для проведення праймеріз. Йдеться про внутрішню процедуру відбору кандидатів, у якій планують залучити зокрема місцевих колаборантів.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що таким чином кремль намагається сформувати так званий "представницький корпус" і створити видимість повноцінної інтеграції окупованих територій до складу росії.

У ЦПД наголошують, що будь-які вибори, організовані державою-окупантом на захопленій території, є нелегітимними відповідно до норм міжнародного права. Україна та міжнародна спільнота не визнають їхніх результатів, а особи, "обрані" на таких "виборах", не матимуть законного статусу.

За оцінкою Центру, основна мета цих дій – спроба легалізувати окупацію через імітацію виборчого процесу.

рф поширює фейки про Україну у Дубаї на тлі подій на Близькому Сході - ЦПД04.03.26, 09:15 • 6820 переглядiв

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Херсонська область
Україна