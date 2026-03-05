росія готує "вибори" до держдуми на окупованих територіях України - ЦПД
Київ • УНН
Росія розпочала підготовку до проведення "виборів" до держдуми рф на окупованих територіях України у вересні 2026 року. путін доручив забезпечити "безпеку волевиявлення" в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
росія розпочала активну підготовку до проведення на тимчасово окупованих територіях України так званих "виборів" до держдуми рф, які заплановані на вересень 2026 року. Про це пише Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
За інформацією Центру, російський диктатор володимир путін доручив створити умови для проведення голосування на захоплених територіях. Окремо він наголосив на необхідності забезпечити "безпеку волевиявлення" у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
Паралельно на тимчасово окупованих територіях провладна партія "єдіная росія" оголосила про створення організаційних комітетів для проведення праймеріз. Йдеться про внутрішню процедуру відбору кандидатів, у якій планують залучити зокрема місцевих колаборантів.
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що таким чином кремль намагається сформувати так званий "представницький корпус" і створити видимість повноцінної інтеграції окупованих територій до складу росії.
У ЦПД наголошують, що будь-які вибори, організовані державою-окупантом на захопленій території, є нелегітимними відповідно до норм міжнародного права. Україна та міжнародна спільнота не визнають їхніх результатів, а особи, "обрані" на таких "виборах", не матимуть законного статусу.
За оцінкою Центру, основна мета цих дій – спроба легалізувати окупацію через імітацію виборчого процесу.
