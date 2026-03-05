россия готовит "выборы" в госдуму на оккупированных территориях Украины - ЦПД
Киев • УНН
россия начала подготовку к проведению "выборов" в госдуму рф на оккупированных территориях Украины в сентябре 2026 года. путин поручил обеспечить "безопасность волеизъявления" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
россия начала активную подготовку к проведению на временно оккупированных территориях Украины так называемых "выборов" в госдуму рф, которые запланированы на сентябрь 2026 года. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
По информации Центра, российский диктатор владимир путин поручил создать условия для проведения голосования на захваченных территориях. Отдельно он отметил необходимость обеспечить "безопасность волеизъявления" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Параллельно на временно оккупированных территориях провластная партия "единая россия" объявила о создании организационных комитетов для проведения праймериз. Речь идет о внутренней процедуре отбора кандидатов, в которой планируют привлечь в том числе местных коллаборантов.
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что таким образом кремль пытается сформировать так называемый "представительский корпус" и создать видимость полноценной интеграции оккупированных территорий в состав россии.
В ЦПД подчеркивают, что любые выборы, организованные государством-оккупантом на захваченной территории, являются нелегитимными в соответствии с нормами международного права. Украина и международное сообщество не признают их результатов, а лица, "избранные" на таких "выборах", не будут иметь законного статуса.
По оценке Центра, основная цель этих действий – попытка легализовать оккупацию через имитацию избирательного процесса.
