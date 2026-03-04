$43.230.13
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

рф распространяет фейки об Украине в Дубае на фоне событий на Ближнем Востоке - ЦПД

Киев • УНН

 • 4 просмотра

российская пропаганда использует события на Ближнем Востоке для распространения дезинформации об Украине. Оккупанты распространяют фейки о задержании украинцев в Дубае и уничтожении имения Сырского.

рф распространяет фейки об Украине в Дубае на фоне событий на Ближнем Востоке - ЦПД

российская пропаганда продолжает скоординированную дезинформационную кампанию против Украины. Для этого оккупанты используют контекст событий на Ближнем Востоке для распространения своих нарративов, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

В частности, были зафиксированы следующие пропагандистские нарративы:

  • В Дубае были задержаны 19 украинцев, которые, якобы, занимались мародерством после ракетных ударов. Как отметили в ЦПД, эта информация дезинформация распространяется под видом сюжета телеканала Euronews. Однако на самом деле такого материала на официальных ресурсах медиа ОАЭ не существует - власти страны также не подтверждают эти сообщения;
    • Далее пропагандисты распространили цитату якобы украинского посла в ОАЭ о том, что «удары Ирана по Дубаю - акт агрессии против Украины», поскольку в городе «исторически сложилось самое большое комьюнити украинских женщин за рубежом». На самом деле таких слов не существовало;
      • Также российские пропагандисты распространили нарратив о том, что в результате ракетного удара в Дубае было уничтожено имение заместителя Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стоимостью 7 млн долларов. Этот нарратив также был распространен под видом сюжета телеканала Euronews, однако на самом деле на официальных платформах телеканала такого материала нет.

        Это типичная тактика российских информационных операций - для вброса фейков используются сфальсифицированные материалы под брендами авторитетных медиа или вымышленные заявления официальных лиц. Активизация подобных дезинформационных кампаний обычно совпадает с важными международными событиями. российская пропаганда пытается интегрировать украинский контекст в глобальные новости, чтобы усилить эмоциональный эффект

        - отметили в ЦПД.

        Напомним

        Объединенные Арабские Эмираты рассматривают военные меры для остановки иранских ракетных и беспилотных ударов по своей стране.

        Евгений Устименко

