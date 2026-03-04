рф поширює фейки про Україну у Дубаї на тлі подій на Близькому Сході - ЦПД

$43.230.13
3 березня, 18:22 • 22963 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 45434 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 37391 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 43356 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 44544 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 26867 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 24447 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24624 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34870 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 124871 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Популярнi новини
В Ірані обрали нового Верховного лідера країни3 березня, 21:33 • 26803 перегляди
ОАЕ розглядають удар по Ірану - Axios3 березня, 21:56 • 9502 перегляди
Окупанти на ТОТ провели виставку "Харківська весна" для пропаганди продовження війни - ЦПД3 березня, 22:28 • 11416 перегляди
МАГАТЕ не виявило доказів створення ядерної бомби в Ірані, але є нюанс3 березня, 23:00 • 10112 перегляди
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW02:34 • 11275 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 48349 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 71340 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 70910 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 124870 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 86233 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Башар аль-Асад
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Німеччина
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 17049 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 25664 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 30390 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 38963 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 45457 перегляди
рф поширює фейки про Україну у Дубаї на тлі подій на Близькому Сході - ЦПД

Київ • УНН

 • 42 перегляди

російська пропаганда використовує події на Близькому Сході для поширення дезінформації про Україну. Окупанти розповсюджують фейки про затримання українців у Дубаї та знищення маєтку Сирського.

рф поширює фейки про Україну у Дубаї на тлі подій на Близькому Сході - ЦПД

російська пропаганда продовжує скоординовану дезінформаційну кампанію проти України. Для цього окупанти використовують контекст подій на Близькому Сході для поширення своїх наративів, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Зокрема, були зафіксовані наступні пропагандистські наративи:

  • У Дубаї були затримані 19 українців, які, нібито, займались мародерством після ракетних ударів. Як зазначили в ЦПД, ця інформація дезінформація поширюється під виглядом сюжету телеканалу Euronews. Однак насправді такого матеріалу на офіційних ресурсах медіа ОАЕ не існує - влада країни також не підтверджує ці повідомлення;
    • Далі пропагандисти розповсюдили цитату нібито українського посла в ОАЕ про те, що «удари Ірану по Дубаю - акт агресії проти України», оскільки в місті «історично склалося найбільше ком’юніті українських жінок за кордоном». Насправді таких слів не існувало;
      • Також російські пропагандисти поширили наратив про те, що внаслідок ракетного удару у Дубаї був знищений маєток заступника Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського вартістю 7 млн доларів. Цей наратив також був поширений під виглядом сюжету телеканалу Euronews, однак насправді на офіційних платформах телеканалу такого матеріалу немає.

        Це типова тактика російських інформаційних операцій - для вкидання фейків використовуються сфальсифіковані матеріали під брендами авторитетних медіа або вигадані заяви офіційних осіб. Активізація подібних дезінформаційних кампаній зазвичай співпадає з важливими міжнародними подіями. російська пропаганда намагається інтегрувати український контекст у глобальні новини, щоб посилити емоційний ефект

        - зазначили в ЦПД.

        Нагадаємо

        Об'єднані Арабські Емірати розглядають військові заходи для зупинки іранських ракетних та безпілотних ударів по своїй країні.

        Євген Устименко

        ПолітикаСвіт
        Нерухомість
        російська пропаганда
        Бренд
        Соціальна мережа
        Війна в Україні
        Рада національної безпеки і оборони України
        Дубай
        Олександр Сирський
        Об'єднані Арабські Емірати
        Україна
        Іран