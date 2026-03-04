рф поширює фейки про Україну у Дубаї на тлі подій на Близькому Сході - ЦПД
Київ • УНН
російська пропаганда використовує події на Близькому Сході для поширення дезінформації про Україну. Окупанти розповсюджують фейки про затримання українців у Дубаї та знищення маєтку Сирського.
російська пропаганда продовжує скоординовану дезінформаційну кампанію проти України. Для цього окупанти використовують контекст подій на Близькому Сході для поширення своїх наративів, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
Зокрема, були зафіксовані наступні пропагандистські наративи:
- У Дубаї були затримані 19 українців, які, нібито, займались мародерством після ракетних ударів. Як зазначили в ЦПД, ця інформація дезінформація поширюється під виглядом сюжету телеканалу Euronews. Однак насправді такого матеріалу на офіційних ресурсах медіа ОАЕ не існує - влада країни також не підтверджує ці повідомлення;
- Далі пропагандисти розповсюдили цитату нібито українського посла в ОАЕ про те, що «удари Ірану по Дубаю - акт агресії проти України», оскільки в місті «історично склалося найбільше ком’юніті українських жінок за кордоном». Насправді таких слів не існувало;
- Також російські пропагандисти поширили наратив про те, що внаслідок ракетного удару у Дубаї був знищений маєток заступника Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського вартістю 7 млн доларів. Цей наратив також був поширений під виглядом сюжету телеканалу Euronews, однак насправді на офіційних платформах телеканалу такого матеріалу немає.
Це типова тактика російських інформаційних операцій - для вкидання фейків використовуються сфальсифіковані матеріали під брендами авторитетних медіа або вигадані заяви офіційних осіб. Активізація подібних дезінформаційних кампаній зазвичай співпадає з важливими міжнародними подіями. російська пропаганда намагається інтегрувати український контекст у глобальні новини, щоб посилити емоційний ефект
Нагадаємо
Об'єднані Арабські Емірати розглядають військові заходи для зупинки іранських ракетних та безпілотних ударів по своїй країні.