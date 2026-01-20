Медведев — первый номер: Путин определил пятерку лидеров «Единой России» на выборы в Госдуму — СМИ

Администрация российского диктатора Владимира Путина и правящая партия «Единая Россия» (ЕР) определились с пятью главными лидерами, которые будут представлять политсилу на выборах в Государственную Думу в сентябре 2026 года. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Так, в первую пятерку ЕР вошли:

заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев;

министр иностранных дел России Сергей Лавров;

начальник генерального штаба российской «Юнармии» Владислав Головин;

врач Марьяна Лысенко;

военный блогер Евгений Поддубный.

Аналитики отмечают, что эти кандидаты исторически были популярными внутри РФ политическими деятелями, занимающими ведущие посты в российской политической сфере, включая другие высшие государственные должности, и которые, вероятно, откажутся от своих парламентских мест в пользу сохранения своих более влиятельных или прибыльных должностей, которые они занимают сейчас.

Выдвижение Путиным жестких провоенных публичных лиц свидетельствует об усилиях Кремля представить провоенных деятелей как образцы для подражания, воплощающие неформальную государственную идеологию и политические приоритеты России на 2026 год - говорится в статье.

лавров раскрыл расширенные цели россии в Украине, выходящие за рамки обсуждаемого мирного плана - ISW

Аналитики указывают, что список официально не подтвержден и не является окончательным: он может содержать до 15 кандидатов, однако в бюллетене будут указаны только первые пять кандидатов, представляющие политическую повестку дня партии «Единая Россия», а следовательно, и Путина. При этом Путин сам определяет окончательный список кандидатов, а Медведев, который часто представляет маргинальные позиции Кремля и ранее высказывал завуалированные и открытые ядерные угрозы, направленные против Европы и Соединенных Штатов, вероятно, займет первое место в списке.

Медведев угрожал Европе языком, который непосредственно отражает ложные оправдания Кремля относительно его вторжения в Украину. Медведев также стойко продолжает поддерживать войну Путина в Украине, часто повторяя кремлевские нарративы, чтобы оправдать продолжение войны. ... Воинственные публичные заявления Медведева, в частности те, что содержат угрозы Европе и Соединенным Штатам, являются скорее отражением продвигаемых Кремлем месседжей, чем его собственных своеобразных провокационных замечаний - считают в ISW.

Там также акцентируют, что непонятно, как эти пять человек связаны с объявленным Путиным «Годом единства народов России», который, по его словам, будет одним из основных направлений в 2026 году: «провоенная политика может фактически заменить тематический фокус».

Напомним

В ноябре бывший российский президент и премьер-министр, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что так называемая «специальная военная операция», а на самом деле - полномасштабная вооруженная агрессия против Украины - не прекратится до тех пор, пока Кремль не достигнет своих целей.

Трамп назвал Медведева "тупым человеком" и предупредил Россию, что словом "ядерный" не разбрасываются