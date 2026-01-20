медведєв - перший номер: путін визначив п'ятірку лідерів "єдиної росії" на вибори до держдуми - ЗМІ

Адміністрація російського диктатора володимира путіна та правляча партія "єдина росія" визначилися з п'ятьма головними лідерами, які представлятимуть політсилу на виборах до державної думи у вересні 2026 року. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Так, до першої п'ятірки "єдиної росії" увійшли:

заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв;

міністр закордонних справ росії сергій лавров;

начальник генерального штабу російської "юнармії" владислав головін;

лікарка мар'яна лисенко;

військовий блогер євген поддубний.

Аналітики зазначають, що ці кандидати історично були популярними всередині рф політичними діячами, які обіймають чільні посади в російській політичній сфері, включаючи інші вищі державні посади, і які, ймовірно, відмовляться від своїх парламентських місць на користь збереження своїх більш впливових або прибуткових посад, які вони обіймають зараз.

Висунення путіним жорстких провоєнних публічних осіб свідчать про зусилля кремля представити провоєнних діячів як взірці для наслідування, які втілюють неформальну державну ідеологію та політичні пріоритети росії на 2026 рік - йдеться у статті.

Аналітики вказують, що список офіційно не підтверджено і не є остаточним: він може містити до 15 кандидатів, проте в бюлетені буде зазначено лише перших п'ять кандидатів, які представляють політичний порядок денний партії "єдина росія", а отже, і путіна. При цьому путін сам визначає остаточний список кандидатів, а медведєв, який часто представляє маргінальні позиції кремля та раніше висловлював завуальовані та відкриті ядерні погрози, спрямовані проти Європи та Сполучених Штатів, ймовірно, посяде перше місце у списку.

медведєв погрожував Європі мовою, яка безпосередньо відображає хибні виправдання кремля щодо його вторгнення в Україну. медведєв також стійко продовжує підтримувати війну путіна в Україні, часто повторюючи кремлівські наративи, щоб виправдати продовження війни. ... Войовничі публічні заяви медведєва, зокрема ті, що містять погрози Європі та Сполученим Штатам, є радше відображенням просуваних кремлем меседжів, ніж його власних своєрідних провокаційних зауважень - вважають в ISW.

Там також акцентують, що незрозуміло, як ці п'ять осіб пов'язані з оголошеним путіним "Роком єдності народів росії", який, за його словами, буде одним з основних напрямків у 2026 році: "провоєнна політика може фактично замінити тематичний фокус".

Нагадаємо

У листопаді колишній російський президент і прем’єр-міністр, а нині заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв заявив, що так звана "спеціальна військова операція", а насправді - повномасштабна збройна агресія проти України - не припиниться доти, доки кремль не досягне своїх цілей.

