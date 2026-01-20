$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 січня, 18:36 • 11232 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 22313 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 21585 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 23612 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 22824 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 25704 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 16829 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 39576 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 37894 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18708 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
медведєв - перший номер: путін визначив п'ятірку лідерів "єдиної росії" на вибори до держдуми - ЗМІ

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Адміністрація путіна та "єдина росія" визначили п'ятьох лідерів для виборів до держдуми у вересні 2026 року. До списку увійшли медведєв, лавров, головін, лисенко та поддубний.

медведєв - перший номер: путін визначив п'ятірку лідерів "єдиної росії" на вибори до держдуми - ЗМІ

Адміністрація російського диктатора володимира путіна та правляча партія "єдина росія" визначилися з п'ятьма головними лідерами, які представлятимуть політсилу на виборах до державної думи у вересні 2026 року. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Так, до першої п'ятірки "єдиної росії" увійшли:

  • заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв;
    • міністр закордонних справ росії сергій лавров;
      • начальник генерального штабу російської "юнармії" владислав головін;
        • лікарка мар'яна лисенко;
          • військовий блогер євген поддубний.

            Аналітики зазначають, що ці кандидати історично були популярними всередині рф політичними діячами, які обіймають чільні посади в російській політичній сфері, включаючи інші вищі державні посади, і які, ймовірно, відмовляться від своїх парламентських місць на користь збереження своїх більш впливових або прибуткових посад, які вони обіймають зараз.

            Висунення путіним жорстких провоєнних публічних осіб свідчать про зусилля кремля представити провоєнних діячів як взірці для наслідування, які втілюють неформальну державну ідеологію та політичні пріоритети росії на 2026 рік

            - йдеться у статті.

            лавров розкрив розширені цілі росії в Україні, виходячи за межі обговорюваного мирного плану - ISW15.01.26, 07:14 • 10227 переглядiв

            Аналітики вказують, що список офіційно не підтверджено і не є остаточним: він може містити до 15 кандидатів, проте в бюлетені буде зазначено лише перших п'ять кандидатів, які представляють політичний порядок денний партії "єдина росія", а отже, і путіна. При цьому путін сам визначає остаточний список кандидатів, а медведєв, який часто представляє маргінальні позиції кремля та раніше висловлював завуальовані та відкриті ядерні погрози, спрямовані проти Європи та Сполучених Штатів, ймовірно, посяде перше місце у списку.

            медведєв погрожував Європі мовою, яка безпосередньо відображає хибні виправдання кремля щодо його вторгнення в Україну. медведєв також стійко продовжує підтримувати війну путіна в Україні, часто повторюючи кремлівські наративи, щоб виправдати продовження війни. ... Войовничі публічні заяви медведєва, зокрема ті, що містять погрози Європі та Сполученим Штатам, є радше відображенням просуваних кремлем меседжів, ніж його власних своєрідних провокаційних зауважень

            - вважають в ISW.

            Там також акцентують, що незрозуміло, як ці п'ять осіб пов'язані з оголошеним путіним "Роком єдності народів росії", який, за його словами, буде одним з основних напрямків у 2026 році: "провоєнна політика може фактично замінити тематичний фокус".

            Нагадаємо

            У листопаді колишній російський президент і прем’єр-міністр, а нині заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв заявив, що так звана "спеціальна військова операція", а насправді - повномасштабна збройна агресія проти України - не припиниться доти, доки кремль не досягне своїх цілей.

            Трамп назвав Медведєва "тупою людиною" та попередив росію, що словом “ядерний” не розкидуються30.09.25, 19:33 • 6670 переглядiв

            Вадим Хлюдзинський

            ПолітикаНовини Світу
            Ядерна зброя
            Війна в Україні
            Лавров Сергій Вікторович
            Володимир Путін
            Інститут вивчення війни