Вони хочуть "пересидіти" Трампа: у ЦПД прокоментували слова медведєва про терміни завершення "СВО"

$42.040.02
48.980.10
ukenru
16:21 • 2040 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14:33 • 9728 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 13507 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 14835 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 17583 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 18558 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 41658 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25105 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19292 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21610 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.7м/с
79%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено17 листопада, 07:16 • 15364 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 24132 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 22745 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість17 листопада, 09:49 • 17725 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 10546 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 41658 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 78029 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 72181 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 128965 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 107094 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Олексій Чернишов
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Село
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 10552 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 22752 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 24138 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 19900 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 39095 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Су-57

Вони хочуть "пересидіти" Трампа: у ЦПД прокоментували слова медведєва про терміни завершення "СВО"

Київ • УНН

 • 2444 перегляди

дмитро медведєв заявив, що "спеціальна військова операція" триватиме до досягнення цілей кремля, якими насправді є знищення України та максимальне виселення українців.

Вони хочуть "пересидіти" Трампа: у ЦПД прокоментували слова медведєва про терміни завершення "СВО"

Колишній російський президент і прем’єр-міністр, а нині заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв заявив, що так звана "спеціальна військова операція", а насправді - повномасштабна збройна агресія проти України - не припиниться доти, доки кремль не досягне своїх цілей. А метою рф є знищення України і максимальне виселення українців з їхніх територій, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Деталі

Цю заяву медведєв озвучив під час зустрічі з активистами молодіжного крила провладної політичної партії "єдина росія". Водночас Коваленко зазначив, що росіяни не здатні жити без війни, їхні еліти заробляють на цьому - кремлю потрібна пауза або капітуляція України.

Це означає, що росія обирає курс, який можна назвати просто: "пересидіти Трампа". Це як продовження війни, так і пауза для відновлення сил і повторення агресії. Питання лише в тому, чи буде ця агресія і проти країн НАТО

– зазначив начальник ЦПД.

На думку Коваленка, дешевше і простіше дробити росію та їх режим. Однак це не так просто, адже Китай влаштовує залежна від них сьогоднішня росія. Водночас всі імперії рано чи пізно розпадаються, додав начальник ЦПД.

Додатково

Це вже не перша подібна заява дмитра мєдведєва: у січні 2024 року він опублікував в Telegram пост, де заявив, що росія ніколи не дасть Україні спокою і знайде привід для нової війни, навіть через 10 і 50 років, а також у разі вступу України до ЄС та НАТО.

медведєв додав, що існування незалежної України є "смертельно небезпечним для самих українців". Цими словами він відмовив українцям в праві на незалежність.

Водночас, на його думку, українці "одного разу оберуть не вічно воювати і вмирати, а жити з росіянами в одній великій, спільній державі", навіть попри ненависть до останніх через численні воєнні злочини, які рф скоїла і продовжує здійснювати в Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія хоче не території, а політичні переваги і знищення України як держави, а українців - як нації.

Також УНН повідомляв, що російський пропагандист володимир соловйов закликав до знищення українських міст, включаючи Київ, Миколаїв, Одесу, Суми та Дніпро.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Дніпро (місто)
НАТО
Дональд Трамп
Китай
Володимир Зеленський
Україна
Миколаїв
Одеса
Суми
Київ