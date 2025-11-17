Вони хочуть "пересидіти" Трампа: у ЦПД прокоментували слова медведєва про терміни завершення "СВО"

Колишній російський президент і прем’єр-міністр, а нині заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв заявив, що так звана "спеціальна військова операція", а насправді - повномасштабна збройна агресія проти України - не припиниться доти, доки кремль не досягне своїх цілей. А метою рф є знищення України і максимальне виселення українців з їхніх територій, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Деталі

Цю заяву медведєв озвучив під час зустрічі з активистами молодіжного крила провладної політичної партії "єдина росія". Водночас Коваленко зазначив, що росіяни не здатні жити без війни, їхні еліти заробляють на цьому - кремлю потрібна пауза або капітуляція України.

Це означає, що росія обирає курс, який можна назвати просто: "пересидіти Трампа". Це як продовження війни, так і пауза для відновлення сил і повторення агресії. Питання лише в тому, чи буде ця агресія і проти країн НАТО – зазначив начальник ЦПД.

На думку Коваленка, дешевше і простіше дробити росію та їх режим. Однак це не так просто, адже Китай влаштовує залежна від них сьогоднішня росія. Водночас всі імперії рано чи пізно розпадаються, додав начальник ЦПД.

Додатково

Це вже не перша подібна заява дмитра мєдведєва: у січні 2024 року він опублікував в Telegram пост, де заявив, що росія ніколи не дасть Україні спокою і знайде привід для нової війни, навіть через 10 і 50 років, а також у разі вступу України до ЄС та НАТО.

медведєв додав, що існування незалежної України є "смертельно небезпечним для самих українців". Цими словами він відмовив українцям в праві на незалежність.

Водночас, на його думку, українці "одного разу оберуть не вічно воювати і вмирати, а жити з росіянами в одній великій, спільній державі", навіть попри ненависть до останніх через численні воєнні злочини, які рф скоїла і продовжує здійснювати в Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія хоче не території, а політичні переваги і знищення України як держави, а українців - як нації.

Також УНН повідомляв, що російський пропагандист володимир соловйов закликав до знищення українських міст, включаючи Київ, Миколаїв, Одесу, Суми та Дніпро.