росіянам потрібні не території, а знищення України як нації і держави - Зеленський
Київ • УНН
Президент України також зазначив, що Європа сприймає несилові відповіді на російську агресію як слабкість.
росія хоче від України не території, а політичні переваги і знищення України як держави, а українців - як нації. Водночас Європа сприймає несилові відповіді на російську агресію як слабкість, заявив в інтерв'ю The Guardian Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Зеленський, він скептично ставиться до питання, що росіяни хочуть території від України. Він додав, що росія є найбільшою за кількістю територій державою світу.
Зеленський також додав, що росіяни прагнуть, аби Україна не розвивалась - також у росії прагнуть знищити українську національну ідентичність.
Крім того, Європа боїться слова "ескалація", підкреслив Зеленський.
Європейці завжди думають, що кроки Європи - оскільки вони розвинуті держави, з повагою до закону та цінностей - що будь-яка їхня відповідь - це ескалація. А я вважаю навпаки, що росія не любить слабкість. Будь-які інтелектуальні відповіді - а саме такі відповіді знаходить Європа - це про слабкість для росії
Він додав, що слабкість не народжує діалог із росіянами.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія може напасти на країни Європейського Союзу ще до завершення поточної війни, адже російський диктатор володимир путін перебуває в "патовій ситуації".