19:55 • 10565 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26740 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35025 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52338 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33867 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50396 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41403 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22948 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24858 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26283 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Графіки відключень електроенергії
росіянам потрібні не території, а знищення України як нації і держави - Зеленський

Київ • УНН

 • 37476 перегляди

Президент України також зазначив, що Європа сприймає несилові відповіді на російську агресію як слабкість.

росіянам потрібні не території, а знищення України як нації і держави - Зеленський

росія хоче від України не території, а політичні переваги і знищення України як держави, а українців - як нації. Водночас Європа сприймає несилові відповіді на російську агресію як слабкість, заявив в інтерв'ю The Guardian Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Зеленський, він скептично ставиться до питання, що росіяни хочуть території від України. Він додав, що росія є найбільшою за кількістю територій державою світу.

Зеленський також додав, що росіяни прагнуть, аби Україна не розвивалась - також у росії прагнуть знищити українську національну ідентичність.

Крім того, Європа боїться слова "ескалація", підкреслив Зеленський.

Європейці завжди думають, що кроки Європи - оскільки вони розвинуті держави, з повагою до закону та цінностей - що будь-яка їхня відповідь - це ескалація. А я вважаю навпаки, що росія не любить слабкість. Будь-які інтелектуальні відповіді - а саме такі відповіді знаходить Європа - це про слабкість для росії

- заявив Зеленський.

Він додав, що слабкість не народжує діалог із росіянами.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія може напасти на країни Європейського Союзу ще до завершення поточної війни, адже російський диктатор володимир путін перебуває в "патовій ситуації".

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
The Guardian
Європа
Володимир Зеленський
Україна