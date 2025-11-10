россиянам нужны не территории, а уничтожение Украины как нации и государства - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины также отметил, что Европа воспринимает несиловые ответы на российскую агрессию как слабость.
россия хочет от Украины не территории, а политические преимущества и уничтожение Украины как государства, а украинцев - как нации. В то же время Европа воспринимает несиловые ответы на российскую агрессию как слабость, заявил в интервью The Guardian Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Подробности
Как отметил Зеленский, он скептически относится к вопросу, что россияне хотят территории от Украины. Он добавил, что россия является крупнейшим по количеству территорий государством мира.
Зеленский также добавил, что россияне стремятся, чтобы Украина не развивалась - также в россии стремятся уничтожить украинскую национальную идентичность.
Кроме того, Европа боится слова "эскалация", подчеркнул Зеленский.
Европейцы всегда думают, что шаги Европы - поскольку они развитые государства, с уважением к закону и ценностям - что любой их ответ - это эскалация. А я считаю наоборот, что россия не любит слабость. Любые интеллектуальные ответы - а именно такие ответы находит Европа - это о слабости для россии
Он добавил, что слабость не рождает диалог с россиянами.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может напасть на страны Европейского Союза еще до завершения текущей войны, ведь российский диктатор владимир путин находится в "патовой ситуации".