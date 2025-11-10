Зеленський: путін може напасти на ЄС до завершення війни в Україні
Київ • УНН
За словами Президента, російський диктатор володимир путін може напасти на країну Євросоюзу ще до завершення війни в Україні. На думку Зеленського, глава рф перебуває у патовій ситуації.
росія може напасти на країни Європейського Союзу ще до завершення війни в Україні, оскільки російський диктатор володимир путін перебуває в "патовій ситуації". Про це в інтерв'ю The Guardian заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, цілком ймовірно, що росія відкриє другий фронт проти "іншої європейської країни" до закінчення війни в Україні.
Я так вважаю. Він може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм щодо того, що путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись інде. Він може зробити і те, і інше одночасно
Він пов'язав зростання злочинної активності в Європі, включаючи вторгнення дронів-приманок до Польщі та появу БпЛА над аеропортами в інших європейських столицях, з тим, що росія не змогла досягти значного прогресу на фронті в Україні.
путін перебуває в безвихідній ситуації з точки зору реального успіху. Для нього це скоріше патова ситуація. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території
Він назвав росію великою й агресивною країною, якій потрібен великий зовнішній супротивник, щоб об'єднати різні етнічні групи та регіони.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не боїться" президента США Дональда Трампа, на відміну від інших західних лідерів, адже має "нормальні", "ділові" та "конструктивні" стосунки з главою Білого дому.
