Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине

ukenru
9 ноября, 12:22 • 35959 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 69295 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 67701 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 94549 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 70036 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 64000 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 56361 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 52009 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 71382 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 151308 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина готовится к масштабным отключениям света в большинстве регионов: сколько очередей будет без электричества9 ноября, 19:09 • 10862 просмотра
Крупная солнечная вспышка, обращенная к Земле, вызвала корональный выброс массы9 ноября, 19:12 • 7438 просмотра
Сырский: Покровск превратился в укрепрайон, но оснований для панических настроений нет9 ноября, 20:23 • 6912 просмотра
Во время интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце пропал свет9 ноября, 22:29 • 5214 просмотра
Правительство распространило обязательную эвакуацию детей с родителями на отдельные населенные пункты Днепропетровщины и Запорожья23:28 • 4254 просмотра
публикации
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 94546 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 151307 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 178604 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 127947 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 105134 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Илон Маск
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Днепропетровская область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 33930 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 74956 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 142639 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 78703 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 86952 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине

Киев • УНН

 • 2198 просмотра

По словам Президента, российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну Евросоюза еще до завершения войны в Украине. По мнению Зеленского, глава РФ находится в патовой ситуации.

Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине

Россия может напасть на страны Европейского Союза еще до завершения войны в Украине, поскольку российский диктатор Владимир Путин находится в «патовой ситуации». Об этом в интервью The Guardian заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, вполне вероятно, что Россия откроет второй фронт против «другой европейской страны» до окончания войны в Украине.

Я так считаю. Он может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме относительно того, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а затем может пойти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно

- сказал глава государства.

Он связал рост преступной активности в Европе, включая вторжение дронов-приманок в Польшу и появление БПЛА над аэропортами в других европейских столицах, с тем, что Россия не смогла достичь значительного прогресса на фронте в Украине.

Путин находится в безвыходной ситуации с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовая ситуация. Вот почему эти неудачи могут заставить его искать другие территории

- подчеркнул Зеленский.

Он назвал Россию большой и агрессивной страной, которой нужен большой внешний противник, чтобы объединить различные этнические группы и регионы. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не боится» президента США Дональда Трампа, в отличие от других западных лидеров, ведь имеет «нормальные», «деловые» и «конструктивные» отношения с главой Белого дома.

Украина ожидает от ЕС 20-й пакет санкций против РФ в течение месяца - Зеленский09.11.25, 21:56 • 3648 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Хранитель