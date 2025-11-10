Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине

Россия может напасть на страны Европейского Союза еще до завершения войны в Украине, поскольку российский диктатор Владимир Путин находится в «патовой ситуации». Об этом в интервью The Guardian заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

По его словам, вполне вероятно, что Россия откроет второй фронт против «другой европейской страны» до окончания войны в Украине.

Я так считаю. Он может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме относительно того, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а затем может пойти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно