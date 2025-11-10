Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Киев • УНН
По словам Президента, российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну Евросоюза еще до завершения войны в Украине. По мнению Зеленского, глава РФ находится в патовой ситуации.
Россия может напасть на страны Европейского Союза еще до завершения войны в Украине, поскольку российский диктатор Владимир Путин находится в «патовой ситуации». Об этом в интервью The Guardian заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, вполне вероятно, что Россия откроет второй фронт против «другой европейской страны» до окончания войны в Украине.
Я так считаю. Он может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме относительно того, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а затем может пойти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно
Он связал рост преступной активности в Европе, включая вторжение дронов-приманок в Польшу и появление БПЛА над аэропортами в других европейских столицах, с тем, что Россия не смогла достичь значительного прогресса на фронте в Украине.
Путин находится в безвыходной ситуации с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовая ситуация. Вот почему эти неудачи могут заставить его искать другие территории
Он назвал Россию большой и агрессивной страной, которой нужен большой внешний противник, чтобы объединить различные этнические группы и регионы.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не боится» президента США Дональда Трампа, в отличие от других западных лидеров, ведь имеет «нормальные», «деловые» и «конструктивные» отношения с главой Белого дома.
