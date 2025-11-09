Украина ожидает от ЕС 20-й пакет санкций против РФ в течение месяца - Зеленский
Киев • УНН
Украина ожидает от Европейского Союза подготовку содержания 20-го пакета антироссийских санкций в течение месяца. Киев предлагает добавить в санкционный список российских юридических и физических лиц, зарабатывающих на энергоресурсах.
Детали
По его словам, Киев предлагает добавить в санкционный список российских юридических и физических лиц, которые еще зарабатывают на энергоресурсах.
И также будет обновление по похитителям украинских детей – против этого должно быть действительно глобальное давление, и, конечно, должно быть значительно больше давления на все схемы, которые позволяют работать российскому военному производству
Он подчеркнул, что каждая российская ракета и дрон – это конкретные компоненты из других стран, "конкретных стран, без которых просто не было бы российского оружия".
Работа по этому должна быть значительно активнее, и это ответственность в частности МИД Украины. Будут в ближайшие недели новые наши переговоры ради большей поддержки энергетики прежде всего – конкретных решений, необходимого финансирования и нужного нам оборудования
Он добавил, что есть страны, которые уже помогают Украине – в частности, это государства Северной Европы.
"И мы готовим договоренности также со странами Южной Европы. И очень важна – с политической точки зрения – именно такая географически сбалансированная поддержка украинцев, поддержка нашего государства в Европе", - резюмировал Президент.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении персональных санкций. В частности, ограничения введены против спецпредставителя российского диктатора владимира путина кирилла дмитриева и экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
