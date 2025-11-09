ukenru
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезоне
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца Кузнецова
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Украина ожидает от ЕС 20-й пакет санкций против РФ в течение месяца - Зеленский

Киев • УНН

Украина ожидает от Европейского Союза подготовку содержания 20-го пакета антироссийских санкций в течение месяца. Киев предлагает добавить в санкционный список российских юридических и физических лиц, зарабатывающих на энергоресурсах.

Украина ожидает от Европейского Союза в течение месяца подготовки содержания 20-го пакета антироссийских санкций. Об этом в вечернем обращении сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

По его словам, Киев предлагает добавить в санкционный список российских юридических и физических лиц, которые еще зарабатывают на энергоресурсах.

И также будет обновление по похитителям украинских детей – против этого должно быть действительно глобальное давление, и, конечно, должно быть значительно больше давления на все схемы, которые позволяют работать российскому военному производству

- отметил глава государства.

Он подчеркнул, что каждая российская ракета и дрон – это конкретные компоненты из других стран, "конкретных стран, без которых просто не было бы российского оружия".

Работа по этому должна быть значительно активнее, и это ответственность в частности МИД Украины. Будут в ближайшие недели новые наши переговоры ради большей поддержки энергетики прежде всего – конкретных решений, необходимого финансирования и нужного нам оборудования

- подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что есть страны, которые уже помогают Украине – в частности, это государства Северной Европы.

"И мы готовим договоренности также со странами Южной Европы. И очень важна – с политической точки зрения – именно такая географически сбалансированная поддержка украинцев, поддержка нашего государства в Европе", - резюмировал Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении персональных санкций. В частности, ограничения введены против спецпредставителя российского диктатора владимира путина кирилла дмитриева и экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

