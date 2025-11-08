ukenru
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
7 ноября, 15:32 • 65967 просмотра
7 ноября, 14:58 • 63696 просмотра
7 ноября, 13:59 • 54505 просмотра
В ЕС заговорили о 20-м пакете санкций против рф

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас призвал к ужесточению санкций против рф, особенно в отношении энергетического и финансового секторов. Он также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против беларуси из-за гибридных атак.

В ЕС заговорили о 20-м пакете санкций против рф

ЕС должен начать серьезные дискуссии о 20-м пакете санкций против рф, заявил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам финансовых услуг и Союза сберегательных и инвестиционных фондов Марией Луис Альбукерке 7 ноября, пишет УНН.

Детали

"Мы рады, что в конце октября на уровне ЕС был согласован очередной пакет санкций (против рф), уже 19-й по счету, но дальнейшее давление на страны-агрессоры, в частности на российский энергетический и финансовый сектор, нужно усилить. Поэтому мы должны начать серьезную дискуссию относительно следующего пакета санкций", - отметил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас.

В этом контексте, "особенно учитывая недавние гибридные атаки с белорусской стороны", считает литовский министр, "нам также нужно усилить санкции против беларуси, согласовав их с теми, что были введены против россии, и вводя дополнительные ограничения".

Напомним

ЕС ввел 19-й пакет санкций против рф.

Впервые применены санкции против криптоплатформ, которые рф использует для обхода ограничений: Зеленский о 19-м пакете санкций ЕС23.10.25, 12:44 • 5207 просмотров

Юлия Шрамко

