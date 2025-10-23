Впервые применены санкции против криптоплатформ, которые рф использует для обхода ограничений: Зеленский о 19-м пакете санкций ЕС
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за принятие 19-го пакета санкций против россии, который охватил нефтегазовый сектор, теневой флот и оборонно-промышленный комплекс.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие Европейским Союзом 19-го санкционного пакета против россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу государства.
Детали
Зеленский поблагодарил государства-члены ЕС за принятие нового пакета санкций. Он отметил, что под ограничения попали именно те вещи, которые помогают москве продолжать войну: нефтегазовый сектор, теневой флот, оборонно-промышленный комплекс.
Также Зеленский отметил, что впервые был применен механизм санкций против криптоплатформ и криптовалютных схем, которые рф использует для обхода ограничений.
Важно, что Евросоюз, Великобритания, Америка действуют синхронно, чтобы усилить давление на россию и приблизить нужный всем нам мир. Санкционного давления должно быть больше
Напомним
Европейский Союз официально одобрил 19-й пакет санкций в отношении россии на фоне войны рф против Украины. Под ударом оказались российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае - также для российских дипломатов ограничивается возможность передвижения по странам ЕС.
Кроме того, УНН сообщал, что Соединенные Штаты Америки впервые за вторую каденцию президента Дональда Трампа приняли решение о введении полных блокирующих санкций против российских энергетических компаний. Речь идет о "роснефти" и "лукойле".