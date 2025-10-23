Уперше застосовані санкції проти криптоплатформ, які рф використовує для обходу обмежень: Зеленський про 19-й пакет санкцій ЄС
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський подякував ЄС за ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії, який охопив нафтогазовий сектор, тіньовий флот та оборонно-промисловий комплекс.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Європейським Союзом 19-го санкційного пакету проти росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на главу держави.
Деталі
Зеленський подякував державам-членам ЄС за ухвалення нового пакету санкцій. Він зазначив, що під обмеження потрапили саме ті речі, що допомагають москві продовжувати війну: нафтогазовий сектор, тіньовий флот, оборонно-промисловий комплекс.
Також Зеленський зазначив, що вперше був застосований механізм санкцій проти криптоплатформ і криптовалютних схем, які рф використовує для обходу обмежень.
Важливо, що Євросоюз, Велика Британія, Америка діють синхронно, щоб посилити тиск на росію і наблизити потрібний усім нам мир. Санкційного тиску має бути більше
Нагадаємо
Європейський Союз офіційно схвалив 19-й пакет санкцій щодо росії на тлі війни рф проти України. Під ударом опинились російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї - також для російських дипломатів обмежується можливість пересування країнами ЄС.
Крім того, УНН повідомляв, що Сполучені Штати Америки вперше за другої каденції президента Дональда Трампа ухвалили рішення про запровадження повних блокуючих санкцій проти російських енергетичних компаній. Йдеться про "роснєфть" і "лукойл".