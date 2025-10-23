США вперше блокують російські енергетичні компанії за другої каденції Трампа: Стефанішина озвучила деталі

Сполучені Штати Америки вперше за другої каденції президента Дональда Трампа ухвалили рішення про запровадження повних блокуючих санкцій проти російських енергетичних компаній. Це сталось після численних спроб дати росіянам можливість розпочати справжні переговори про припинення війни, повідомляє УНН з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.

Деталі

Як зазначила Стефанішина, це рішення повністю узгоджується з послідовною позицією України, яка неодноразово наголошувала: мир можливий лише через силу та через тиск на агресора усіма доступними міжнародними інструментами.

Водночас Україна очікує відповідних рішень від європейських партнерів за результатами засідання Європейської Ради, яке відбудеться 24 жовтня.

Крім того, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в соцмережі "Х", що Вашингтон запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують військову машину кремля. Йдеться про "роснєфть" і "лукойл".

З деталями рішення можна ознайомитися на сайті Міністерства фінансів США.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що ф'ючерси на нафту Brent та WTI підскочили на 3% після того, як США запровадили санкції проти "роснефть" та "лукойл". Це змусило покупців з Індії переглянути закупівлі.