США вперше блокують російські енергетичні компанії за другої каденції Трампа: Стефанішина озвучила деталі

$41.760.01
48.370.10
ukenru
07:22 • 1446 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 4538 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 3458 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 5532 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 18409 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 29200 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
22 жовтня, 21:40 • 16676 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
22 жовтня, 20:51 • 24410 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 27131 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 44087 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
96%
747мм
Популярнi новини
російський безпілотник влучив у синагогу на Подолі - рабин Асман22 жовтня, 22:26 • 17380 перегляди
General Motors створили бюджетний електрокар за $5600Photo23 жовтня, 00:29 • 9044 перегляди
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України23 жовтня, 01:11 • 12293 перегляди
Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені23 жовтня, 01:30 • 10744 перегляди
У Перу оголосили надзвичайний станVideo03:07 • 10143 перегляди
Публікації
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 4538 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 44088 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 42132 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 37344 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 40603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Індія
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 23976 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 44126 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 58435 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 67405 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 56953 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
The New York Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Tesla Model Y

США вперше блокують російські енергетичні компанії за другої каденції Трампа: Стефанішина озвучила деталі

Київ • УНН

 • 2410 перегляди

США ухвалили рішення про повні блокуючі санкції проти російських енергетичних компаній. Це сталося після численних спроб розпочати переговори про припинення війни.

США вперше блокують російські енергетичні компанії за другої каденції Трампа: Стефанішина озвучила деталі

Сполучені Штати Америки вперше за другої каденції президента Дональда Трампа ухвалили рішення про запровадження повних блокуючих санкцій проти російських енергетичних компаній. Це сталось після численних спроб дати росіянам можливість розпочати справжні переговори про припинення війни, повідомляє УНН з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.

Деталі

Як зазначила Стефанішина, це рішення повністю узгоджується з послідовною позицією України, яка неодноразово наголошувала: мир можливий лише через силу та через тиск на агресора усіма доступними міжнародними інструментами.

Водночас Україна очікує відповідних рішень від європейських партнерів за результатами засідання Європейської Ради, яке відбудеться 24 жовтня.

Крім того, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в соцмережі "Х", що Вашингтон запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують військову машину кремля. Йдеться про "роснєфть" і "лукойл".

З деталями рішення можна ознайомитися на сайті Міністерства фінансів США.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що ф'ючерси на нафту Brent та WTI підскочили на 3% після того, як США запровадили санкції проти "роснефть" та "лукойл". Це змусило покупців з Індії переглянути закупівлі.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Енергетика
Вибори в США
Війна в Україні
Дипломатка
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна