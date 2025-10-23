$41.760.01
48.370.10
ukenru
07:21 • 448 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 1238 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 3474 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 17588 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 28791 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 16382 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 24293 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 27053 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 43167 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 24739 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали

Киев • УНН

 • 2276 просмотра

США приняли решение о полных блокирующих санкциях против российских энергетических компаний. Это произошло после многочисленных попыток начать переговоры о прекращении войны.

США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали

Соединенные Штаты Америки впервые за вторую каденцию президента Дональда Трампа приняли решение о введении полных блокирующих санкций против российских энергетических компаний. Это произошло после многочисленных попыток дать россиянам возможность начать настоящие переговоры о прекращении войны, сообщает УНН со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Детали

Как отметила Стефанишина, это решение полностью согласуется с последовательной позицией Украины, которая неоднократно подчеркивала: мир возможен только через силу и через давление на агрессора всеми доступными международными инструментами.

В то же время Украина ожидает соответствующих решений от европейских партнеров по результатам заседания Европейского Совета, которое состоится 24 октября.

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент заявил в соцсети "Х", что Вашингтон вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, финансирующих военную машину кремля. Речь идет о "Роснефти" и "Лукойле".

С деталями решения можно ознакомиться на сайте Министерства финансов США.

Напомним

УНН сообщал, что фьючерсы на нефть Brent и WTI подскочили на 3% после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Это заставило покупателей из Индии пересмотреть закупки.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Энергетика
Выборы в США
Война в Украине
Дипломатка
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина