США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали

Соединенные Штаты Америки впервые за вторую каденцию президента Дональда Трампа приняли решение о введении полных блокирующих санкций против российских энергетических компаний. Это произошло после многочисленных попыток дать россиянам возможность начать настоящие переговоры о прекращении войны, сообщает УНН со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Детали

Как отметила Стефанишина, это решение полностью согласуется с последовательной позицией Украины, которая неоднократно подчеркивала: мир возможен только через силу и через давление на агрессора всеми доступными международными инструментами.

В то же время Украина ожидает соответствующих решений от европейских партнеров по результатам заседания Европейского Совета, которое состоится 24 октября.

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент заявил в соцсети "Х", что Вашингтон вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, финансирующих военную машину кремля. Речь идет о "Роснефти" и "Лукойле".

С деталями решения можно ознакомиться на сайте Министерства финансов США.

Напомним

УНН сообщал, что фьючерсы на нефть Brent и WTI подскочили на 3% после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Это заставило покупателей из Индии пересмотреть закупки.