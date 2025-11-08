ukenru
У ЄС заговорили про 20-й пакет санкцій проти рф

Київ • УНН

Міністр фінансів Литви Кріступас Вайтєкунас закликав до посилення санкцій проти рф, особливо щодо енергетичного та фінансового секторів. Він також наголосив на необхідності посилення санкцій проти Білорусі через гібридні атаки.

У ЄС заговорили про 20-й пакет санкцій проти рф

ЄС має розпочати серйозні дискусії про 20-й пакет санкцій проти рф, заявив міністр фінансів Литви Кріступас Вайтєкунас за підсумками зустрічі з єврокомісаром з питань фінансових послуг та Союзу ощадних та інвестиційних фондів Марією Луїс Альбукерке 7 листопада, пише УНН.

Деталі

"Ми раді, що наприкінці жовтня на рівні ЄС було узгоджено черговий пакет санкцій (проти рф), уже 19-й за рахунком, але подальший тиск на країни-агресори, зокрема на російський енергетичний та фінансовий сектор, потрібно посилити. Тому ми повинні розпочати серйозну дискусію щодо наступного пакету санкцій", - зазначив міністр фінансів Литви Кріступас Вайтєкунас.

У цьому контексті, "особливо з огляду на нещодавні гібридні атаки з білоруської сторони", вважає литовський міністр, "нам також потрібно посилити санкції проти білорусі, узгодивши їх із тими, що були запроваджені проти росії, та запроваджуючи додаткові обмеження".

Нагадаємо

ЄС ввів 19-й пакет санкцій проти рф.

Юлія Шрамко

