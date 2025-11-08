У ЄС заговорили про 20-й пакет санкцій проти рф
Київ • УНН
Міністр фінансів Литви Кріступас Вайтєкунас закликав до посилення санкцій проти рф, особливо щодо енергетичного та фінансового секторів. Він також наголосив на необхідності посилення санкцій проти Білорусі через гібридні атаки.
ЄС має розпочати серйозні дискусії про 20-й пакет санкцій проти рф, заявив міністр фінансів Литви Кріступас Вайтєкунас за підсумками зустрічі з єврокомісаром з питань фінансових послуг та Союзу ощадних та інвестиційних фондів Марією Луїс Альбукерке 7 листопада, пише УНН.
Деталі
"Ми раді, що наприкінці жовтня на рівні ЄС було узгоджено черговий пакет санкцій (проти рф), уже 19-й за рахунком, але подальший тиск на країни-агресори, зокрема на російський енергетичний та фінансовий сектор, потрібно посилити. Тому ми повинні розпочати серйозну дискусію щодо наступного пакету санкцій", - зазначив міністр фінансів Литви Кріступас Вайтєкунас.
У цьому контексті, "особливо з огляду на нещодавні гібридні атаки з білоруської сторони", вважає литовський міністр, "нам також потрібно посилити санкції проти білорусі, узгодивши їх із тими, що були запроваджені проти росії, та запроваджуючи додаткові обмеження".
Нагадаємо
ЄС ввів 19-й пакет санкцій проти рф.
Уперше застосовані санкції проти криптоплатформ, які рф використовує для обходу обмежень: Зеленський про 19-й пакет санкцій ЄС 23.10.25, 12:44 • 5207 переглядiв