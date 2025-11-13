$42.040.02
соловйов закликав знищити Київ, Миколаїв, Одесу, Суми, Дніпро - ЦПД

Київ • УНН

 • 2700 перегляди

російський пропагандист володимир соловйов закликав до знищення українських міст, включаючи Київ, Миколаїв, Одесу, Суми та Дніпро. Він заявив, що росія нібито "спочатку попереджає, а потім знищує", що Центр протидії дезінформації РНБО розцінює як продовження війни.

соловйов закликав знищити Київ, Миколаїв, Одесу, Суми, Дніпро - ЦПД

російський пропагандист володимир соловйов знову заявив, що українські міста мають бути знищені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

В ефірі свого пропагандистського шоу соловйов заявив, що "мости через Київ мають бути зруйновані, гребля - знищена, а місто затоплене".

Крім того, він заявив, що такі українські міста, як Миколаїв, Одеса, Суми, Дніпро, мають бути знищені. За словами соловйова, росія нібито "спочатку попереджає, а потім знищує".

Спочатку попереджаємо, не розуміють - здійснюємо. По-іншому не можна

- заявив соловйов.

У ЦПД РНБО зазначили, що саме так росія "пропонує свою готовність до миру", а насправді - хоче далі продовжувати війну з метою знищення України і українців.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія хоче не території, а політичні переваги і знищення України як держави, а українців - як нації.

