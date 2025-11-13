соловьев призвал уничтожить Киев, Николаев, Одессу, Сумы, Днепр - ЦПД
Киев • УНН
российский пропагандист владимир соловьев призвал к уничтожению украинских городов, включая Киев, Николаев, Одессу, Сумы и Днепр. Он заявил, что россия якобы "сначала предупреждает, а потом уничтожает", что Центр противодействия дезинформации СНБО расценивает как продолжение войны.
российский пропагандист владимир соловьев снова заявил, что украинские города должны быть уничтожены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Подробности
В эфире своего пропагандистского шоу соловьев заявил, что "мосты через Киев должны быть разрушены, плотина - уничтожена, а город затоплен".
Кроме того, он заявил, что такие украинские города, как Николаев, Одесса, Сумы, Днепр, должны быть уничтожены. По словам соловьева, россия якобы "сначала предупреждает, а потом уничтожает".
Сначала предупреждаем, не понимают - осуществляем. По-другому нельзя
В ЦПД СНБО отметили, что именно так россия "предлагает свою готовность к миру", а на самом деле - хочет дальше продолжать войну с целью уничтожения Украины и украинцев.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия хочет не территории, а политические преимущества и уничтожение Украины как государства, а украинцев - как нации.