Бывший российский президент и премьер-министр, а ныне заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что так называемая "специальная военная операция", а на самом деле - полномасштабная вооруженная агрессия против Украины - не прекратится до тех пор, пока кремль не достигнет своих целей. А целью рф является уничтожение Украины и максимальное выселение украинцев с их территорий, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Детали

Это заявление медведев озвучил во время встречи с активистами молодежного крыла правящей политической партии "единая россия". В то же время Коваленко отметил, что россияне не способны жить без войны, их элиты зарабатывают на этом - кремлю нужна пауза или капитуляция Украины.

Это означает, что россия выбирает курс, который можно назвать просто: "пересидеть Трампа". Это как продолжение войны, так и пауза для восстановления сил и повторения агрессии. Вопрос лишь в том, будет ли эта агрессия и против стран НАТО – отметил начальник ЦПД.

По мнению Коваленко, дешевле и проще дробить россию и их режим. Однако это не так просто, ведь Китай устраивает зависимая от них сегодняшняя россия. В то же время все империи рано или поздно распадаются, добавил начальник ЦПД.

Дополнительно

Это уже не первое подобное заявление дмитрия медведева: в январе 2024 года он опубликовал в Telegram пост, где заявил, что россия никогда не даст Украине покоя и найдет повод для новой войны, даже через 10 и 50 лет, а также в случае вступления Украины в ЕС и НАТО.

медведев добавил, что существование независимой Украины является "смертельно опасным для самих украинцев". Этими словами он отказал украинцам в праве на независимость.

В то же время, по его мнению, украинцы "однажды выберут не вечно воевать и умирать, а жить с русскими в одном большом, общем государстве", даже несмотря на ненависть к последним из-за многочисленных военных преступлений, которые рф совершила и продолжает совершать в Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия хочет не территории, а политические преимущества и уничтожение Украины как государства, а украинцев - как нации.

Также УНН сообщал, что российский пропагандист владимир соловьев призвал к уничтожению украинских городов, включая Киев, Николаев, Одессу, Сумы и Днепр.