Они хотят "пересидеть" Трампа: в ЦПД прокомментировали слова медведева о сроках завершения "СВО"

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Эксклюзив
14:33 • 5592 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11488 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13143 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16213 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17883 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40109 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24870 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19175 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21491 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16502 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
93%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 14147 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 22322 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 20921 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность17 ноября, 09:49 • 16327 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 7428 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40104 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 76811 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 71080 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 127842 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 106050 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Турция
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 7448 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 20931 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 22331 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 19460 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 38661 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Dassault Rafale
Ракетный комплекс "Панцирь"
Социальная сеть

Они хотят "пересидеть" Трампа: в ЦПД прокомментировали слова медведева о сроках завершения "СВО"

Киев • УНН

 • 1588 просмотра

дмитрий медведев заявил, что "специальная военная операция" будет продолжаться до достижения целей кремля, которыми на самом деле являются уничтожение Украины и максимальное выселение украинцев.

Они хотят "пересидеть" Трампа: в ЦПД прокомментировали слова медведева о сроках завершения "СВО"

Бывший российский президент и премьер-министр, а ныне заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что так называемая "специальная военная операция", а на самом деле - полномасштабная вооруженная агрессия против Украины - не прекратится до тех пор, пока кремль не достигнет своих целей. А целью рф является уничтожение Украины и максимальное выселение украинцев с их территорий, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Детали

Это заявление медведев озвучил во время встречи с активистами молодежного крыла правящей политической партии "единая россия". В то же время Коваленко отметил, что россияне не способны жить без войны, их элиты зарабатывают на этом - кремлю нужна пауза или капитуляция Украины.

Это означает, что россия выбирает курс, который можно назвать просто: "пересидеть Трампа". Это как продолжение войны, так и пауза для восстановления сил и повторения агрессии. Вопрос лишь в том, будет ли эта агрессия и против стран НАТО

– отметил начальник ЦПД.

По мнению Коваленко, дешевле и проще дробить россию и их режим. Однако это не так просто, ведь Китай устраивает зависимая от них сегодняшняя россия. В то же время все империи рано или поздно распадаются, добавил начальник ЦПД.

Дополнительно

Это уже не первое подобное заявление дмитрия медведева: в январе 2024 года он опубликовал в Telegram пост, где заявил, что россия никогда не даст Украине покоя и найдет повод для новой войны, даже через 10 и 50 лет, а также в случае вступления Украины в ЕС и НАТО.

медведев добавил, что существование независимой Украины является "смертельно опасным для самих украинцев". Этими словами он отказал украинцам в праве на независимость.

В то же время, по его мнению, украинцы "однажды выберут не вечно воевать и умирать, а жить с русскими в одном большом, общем государстве", даже несмотря на ненависть к последним из-за многочисленных военных преступлений, которые рф совершила и продолжает совершать в Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия хочет не территории, а политические преимущества и уничтожение Украины как государства, а украинцев - как нации.

Также УНН сообщал, что российский пропагандист владимир соловьев призвал к уничтожению украинских городов, включая Киев, Николаев, Одессу, Сумы и Днепр.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Днепр
НАТО
Дональд Трамп
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Николаев
Одесса
Сумы
Киев