Трамп назвав Медведєва "тупою людиною" та попередив росію, що словом “ядерний” не розкидуються
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп обурився ядерними погрозами з боку дмитра медведєва й підкреслив, що легковажні розмови про "ядерку" є неприпустимими. Про це він заявив під час спілкування із пресою, пише УНН.
Деталі
Це була справді тупа людина… (Медведєв - ред.) згадав слово „ядерний"… Я називаю це словом на літеру „N" (nuclear – ред.). Є два слова на літеру „N", і жодне з них не можна використовувати
Він нагадав, що нещодавно Медведєв дозволив собі ядерні погрози на адресу США. У відповідь, за його словами, було направлено "один чи кілька атомних підводних човнів у напрямку до російських кордонів".
Ми не можемо дозволяти, щоб подібними словами розкидалися направо й наліво
Нагадаємо
