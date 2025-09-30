Трамп назвав Медведєва "тупою людиною" та попередив росію, що словом “ядерний” не розкидуються

Президент США Дональд Трамп обурився ядерними погрозами з боку дмитра медведєва й підкреслив, що легковажні розмови про "ядерку" є неприпустимими. Про це він заявив під час спілкування із пресою, пише УНН.

Деталі

Це була справді тупа людина… (Медведєв - ред.) згадав слово „ядерний"… Я називаю це словом на літеру „N" (nuclear – ред.). Є два слова на літеру „N", і жодне з них не можна використовувати - сказав Трамп.

Він нагадав, що нещодавно Медведєв дозволив собі ядерні погрози на адресу США. У відповідь, за його словами, було направлено "один чи кілька атомних підводних човнів у напрямку до російських кордонів".

Ми не можемо дозволяти, щоб подібними словами розкидалися направо й наліво - підкреслив американський президент.

