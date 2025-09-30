Трамп назвал Медведева "тупым человеком" и предупредил Россию, что словом "ядерный" не разбрасываются

Президент США Дональд Трамп возмутился ядерными угрозами со стороны Дмитрия Медведева и подчеркнул, что легкомысленные разговоры о "ядерке" недопустимы. Об этом он заявил во время общения с прессой, пишет УНН.

Детали

Это был действительно глупый человек… (Медведев - ред.) упомянул слово „ядерный"… Я называю это словом на букву „N" (nuclear – ред.). Есть два слова на букву „N", и ни одно из них нельзя использовать - сказал Трамп.

Он напомнил, что недавно Медведев позволил себе ядерные угрозы в адрес США. В ответ, по его словам, была направлена "одна или несколько атомных подводных лодок в направлении к российским границам".

Мы не можем позволять, чтобы подобными словами разбрасывались направо и налево - подчеркнул американский президент.

Напомним

Ранее УНН писал, что министр обороны США Пит Хегсет вызвал сотни генералов и адмиралов на встречу с президентом США без предупреждения. Дональд Трамп заявил о намерении уволить высших военных командиров, если они ему не понравятся на встрече.