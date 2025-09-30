"Якщо хтось мені не сподобається - звільню його прямо на місці": Трамп про зустріч із військовими командирами
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про намір звільнити вищих військових командирів, якщо вони йому не сподобаються на зустрічі. Міністр оборони США Піт Гегсет викликав сотні генералів та адміралів на зустріч без попередження.
Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнить вищих військових командирів прямо на місці, якщо вони йому не сподобаються на зустрічі на базі в Куантіко, передає УНН.
Я буду зустрічатися з генералами, адміралами та лідерами. І якщо хтось мені не сподобається, я звільню його прямо на місці
Нагадаємо
Міністр оборони США Піт Гегсет наказав сотням генералів та адміралів армії США зібратися наступного тижня без попередження — і без зазначення причини — на базі морської піхоти у Вірджинії, що посіяло плутанину та тривогу після того, як адміністрація Трампа звільнила численних високопосадовців цього року.