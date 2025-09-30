"Якщо хтось мені не сподобається - звільню його прямо на місці": Трамп про зустріч із військовими командирами

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнить вищих військових командирів прямо на місці, якщо вони йому не сподобаються на зустрічі на базі в Куантіко, передає УНН.

Я буду зустрічатися з генералами, адміралами та лідерами. І якщо хтось мені не сподобається, я звільню його прямо на місці - сказав Трамп.

Нагадаємо

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав сотням генералів та адміралів армії США зібратися наступного тижня без попередження — і без зазначення причини — на базі морської піхоти у Вірджинії, що посіяло плутанину та тривогу після того, як адміністрація Трампа звільнила численних високопосадовців цього року.