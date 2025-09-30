"Если кто-то мне не понравится - уволю его прямо на месте": Трамп о встрече с военными командирами

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволит высших военных командиров прямо на месте, если они ему не понравятся на встрече на базе в Куантико, передает УНН.

Я буду встречаться с генералами, адмиралами и лидерами. И если кто-то мне не понравится, я уволю его прямо на месте - сказал Трамп.

Напомним

Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов армии США собраться на следующей неделе без предупреждения — и без указания причины — на базе морской пехоты в Вирджинии, что посеяло путаницу и тревогу после того, как администрация Трампа уволила многочисленных высокопоставленных чиновников в этом году.