Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що цілі росії в Україні включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Це розширює вимоги рф навіть за межі 28-пунктного мирного плану США.
Так, лавров 14 січня заявив, що майбутнє мирне врегулювання має вирішити "питання долі людей, які проживають у Криму, "Новоросії" та Донбасі".
Новоросія – це вигаданий регіон, який кремлівські чиновники часто називають "невід’ємною частиною росії. Новоросія включає не лише Крим та чотири області, які росія незаконно анексувала, але й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області
Вони підкреслюють, що кремлівські чиновники неодноразово називали Одесу "російським" містом і публічно обговорювали "Новоросію" частиною російської федерації. При цьому запропонований США 28-пунктний мирний план передбачав лише окупацію росією Криму, усієї Луганської та Донецької областей, а також окупованих наразі частин Запорізької та Херсонської областей, та вимагав від росії поступитися окупованими територіями за межами цих п’яти регіонів, зокрема в Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Згадка лаврова про "Новоросію" 14 січня не є новою вимогою, але є ще одним доказом того, що вимоги росії більші, ніж ті, що були викладені в початковому плані з 28 пунктів. Заява лаврова, ймовірно, була спробою встановити умови перед можливою майбутньою зустріччю між спеціальним посланником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом, колишнім старшим радником президента США Джареда Кушнера, та ... путіним у росії
Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують поїхати до москви для зустрічі з главою кремля володимиром путіним найближчим часом, на тлі роботи над просуванням мирної угоди, яка припинить війну росії проти України.
