лавров розкрив розширені цілі росії в Україні, виходячи за межі обговорюваного мирного плану - ISW

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що цілі росії в Україні виходять за межі території, яка зараз обговорюється в останніх мирних планах, і включають усі Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Так, лавров 14 січня заявив, що майбутнє мирне врегулювання має вирішити "питання долі людей, які проживають у Криму, "Новоросії" та Донбасі".

Новоросія – це вигаданий регіон, який кремлівські чиновники часто називають "невід’ємною частиною росії. Новоросія включає не лише Крим та чотири області, які росія незаконно анексувала, але й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області

Вони підкреслюють, що кремлівські чиновники неодноразово називали Одесу "російським" містом і публічно обговорювали "Новоросію" частиною російської федерації. При цьому запропонований США 28-пунктний мирний план передбачав лише окупацію росією Криму, усієї Луганської та Донецької областей, а також окупованих наразі частин Запорізької та Херсонської областей, та вимагав від росії поступитися окупованими територіями за межами цих п’яти регіонів, зокрема в Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Згадка лаврова про "Новоросію" 14 січня не є новою вимогою, але є ще одним доказом того, що вимоги росії більші, ніж ті, що були викладені в початковому плані з 28 пунктів. Заява лаврова, ймовірно, була спробою встановити умови перед можливою майбутньою зустріччю між спеціальним посланником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом, колишнім старшим радником президента США Джареда Кушнера, та ... путіним у росії