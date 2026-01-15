$43.180.08
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
14 січня, 19:44 • 23304 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
14 січня, 17:38 • 25855 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29
14 січня, 17:29 • 26855 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
14 січня, 16:42
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 23797 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56
14 січня, 14:56 • 20705 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
14 січня, 14:35
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 18527 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56
14 січня, 13:56 • 15704 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18
14 січня, 13:18 • 14979 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
14 січня, 13:16
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 13090 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
лавров розкрив розширені цілі росії в Україні, виходячи за межі обговорюваного мирного плану - ISW

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що цілі росії в Україні включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Це розширює вимоги рф навіть за межі 28-пунктного мирного плану США.

лавров розкрив розширені цілі росії в Україні, виходячи за межі обговорюваного мирного плану - ISW

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що цілі росії в Україні виходять за межі території, яка зараз обговорюється в останніх мирних планах, і включають усі Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Так, лавров 14 січня заявив, що майбутнє мирне врегулювання має вирішити "питання долі людей, які проживають у Криму, "Новоросії" та Донбасі".

Новоросія – це вигаданий регіон, який кремлівські чиновники часто називають "невід’ємною частиною росії. Новоросія включає не лише Крим та чотири області, які росія незаконно анексувала, але й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області

- вказують аналітики.

Вони підкреслюють, що кремлівські чиновники неодноразово називали Одесу "російським" містом і публічно обговорювали "Новоросію" частиною російської федерації. При цьому запропонований США 28-пунктний мирний план передбачав лише окупацію росією Криму, усієї Луганської та Донецької областей, а також окупованих наразі частин Запорізької та Херсонської областей, та вимагав від росії поступитися окупованими територіями за межами цих п’яти регіонів, зокрема в Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Згадка лаврова про "Новоросію" 14 січня не є новою вимогою, але є ще одним доказом того, що вимоги росії більші, ніж ті, що були викладені в початковому плані з 28 пунктів. Заява лаврова, ймовірно, була спробою встановити умови перед можливою майбутньою зустріччю між спеціальним посланником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом, колишнім старшим радником президента США Джареда Кушнера, та ... путіним у росії

- резюмують в ISW.

Нагадаємо

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують поїхати до москви для зустрічі з главою кремля володимиром путіним найближчим часом, на тлі роботи над просуванням мирної угоди, яка припинить війну росії проти України.

Вадим Хлюдзинський

