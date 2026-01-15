лавров раскрыл расширенные цели россии в Украине, выходящие за рамки обсуждаемого мирного плана - ISW

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что цели России в Украине выходят за рамки территории, которая сейчас обсуждается в последних мирных планах, и включают все Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Так, Лавров 14 января заявил, что будущее мирное урегулирование должно решить "вопрос судьбы людей, проживающих в Крыму, "Новороссии" и Донбассе".

Новороссия – это вымышленный регион, который кремлевские чиновники часто называют "неотъемлемой частью России. Новороссия включает не только Крым и четыре области, которые Россия незаконно аннексировала, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области

Они подчеркивают, что кремлевские чиновники неоднократно называли Одессу "русским" городом и публично обсуждали "Новороссию" частью Российской Федерации. При этом предложенный США 28-пунктный мирный план предусматривал лишь оккупацию Россией Крыма, всей Луганской и Донецкой областей, а также оккупированных в настоящее время частей Запорожской и Херсонской областей, и требовал от России уступить оккупированные территории за пределами этих пяти регионов, в частности в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Упоминание Лаврова о "Новороссии" 14 января не является новым требованием, но является еще одним доказательством того, что требования России больше, чем те, что были изложены в первоначальном плане из 28 пунктов. Заявление Лаврова, вероятно, было попыткой установить условия перед возможной будущей встречей между специальным посланником США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом, бывшим старшим советником президента США Джареда Кушнера, и ... Путиным в России