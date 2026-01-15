лавров раскрыл расширенные цели россии в Украине, выходящие за рамки обсуждаемого мирного плана - ISW
Киев • УНН
Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что цели россии в Украине включают Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Это расширяет требования рф даже за пределы 28-пунктного мирного плана США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что цели России в Украине выходят за рамки территории, которая сейчас обсуждается в последних мирных планах, и включают все Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.
Детали
Так, Лавров 14 января заявил, что будущее мирное урегулирование должно решить "вопрос судьбы людей, проживающих в Крыму, "Новороссии" и Донбассе".
Новороссия – это вымышленный регион, который кремлевские чиновники часто называют "неотъемлемой частью России. Новороссия включает не только Крым и четыре области, которые Россия незаконно аннексировала, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области
Они подчеркивают, что кремлевские чиновники неоднократно называли Одессу "русским" городом и публично обсуждали "Новороссию" частью Российской Федерации. При этом предложенный США 28-пунктный мирный план предусматривал лишь оккупацию Россией Крыма, всей Луганской и Донецкой областей, а также оккупированных в настоящее время частей Запорожской и Херсонской областей, и требовал от России уступить оккупированные территории за пределами этих пяти регионов, в частности в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Упоминание Лаврова о "Новороссии" 14 января не является новым требованием, но является еще одним доказательством того, что требования России больше, чем те, что были изложены в первоначальном плане из 28 пунктов. Заявление Лаврова, вероятно, было попыткой установить условия перед возможной будущей встречей между специальным посланником США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом, бывшим старшим советником президента США Джареда Кушнера, и ... Путиным в России
Напомним
Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют поехать в Москву для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время, на фоне работы над продвижением мирного соглашения, которое прекратит войну России против Украины.
Россия, вероятно, в общей сложности понесла более 1,2 млн потерь в войне против Украины - британская разведка14.01.26, 21:48 • 3044 просмотра