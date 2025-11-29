В столице из-за российской атаки перебои с водой
Киев • УНН
В субботу, 29 ноября, на правом берегу Киева наблюдается пониженное давление в водопроводных сетях жилых домов, сообщил мэр Виталий Кличко. Это произошло после комбинированного удара РФ по Киеву в ночь на 29 ноября, что привело к повреждениям и перебоям с электроэнергией.
В субботу, 29 ноября, на правом берегу Киева наблюдается пониженное давление в водопроводных сетях жилых домов. Об этом информирует мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения
Напомним
В ночь на 29 ноября РФ снова нанесла комбинированный удар по Киеву.
В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. В результате атаки на Киев пострадали 11 человек, 5 из них госпитализированы. Зафиксированы значительные повреждения жилых домов, пожары и разрушения фасадов в нескольких районах столицы. Также из-за российской атаки на Киев в Святошинском районе погиб мужчина.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время комбинированной российской атаки в городе Киеве фиксируются перебои с поставками электроэнергии.