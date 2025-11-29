Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко
Київ • УНН
У суботу, 29 листопада, західна частина Києва залишилася без електроенергії через комбіновану російську атаку. Енергетики працюють над відновленням постачання.
У суботу, 29 листопада під час комбінованої російської атаки у місті Києві фіксуються перебої з постачанням електроенергії. Про це інформує мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
Наразі без електроенергії західна частина столиці
Віталій Кличко повідомив, що енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання.
Нагадаємо
Вранці 29 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал". Київська міська військова адміністрація повідомила про загрозу застосування ворожих ракет.
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідки29.11.25, 04:02 • 9256 переглядiв