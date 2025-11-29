Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко

У суботу, 29 листопада під час комбінованої російської атаки у місті Києві фіксуються перебої з постачанням електроенергії. Про це інформує мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Наразі без електроенергії західна частина столиці - йдеться у дописі.

Віталій Кличко повідомив, що енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання.

Нагадаємо

Вранці 29 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал". Київська міська військова адміністрація повідомила про загрозу застосування ворожих ракет.

Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідки