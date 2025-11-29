В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К
Київ • УНН
Вранці 29 листопада в Україні оголосили масштабну тривогу через зліт літаків МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал". Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.
За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал"
"Є загроза застосування ворожих ракет", - додали в КМВА.
Нагадаємо
У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.
У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі.
Внаслідок атаки на Київ постраждали 11 осіб, 5 з них госпіталізовано. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування фасадів у кількох районах столиці.
Також через російську атаку на Київ у Святошинському районі загинув чоловік.