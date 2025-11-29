$42.190.11
02:21
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 15958 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 22670 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 28199 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 39153 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 26874 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 20605 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 41241 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22743 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 19126 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56 • 39153 перегляди
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Київ • УНН

 300 перегляди

Вранці 29 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал". Київська міська військова адміністрація повідомила про загрозу застосування ворожих ракет.

Вранці 29 листопада в Україні оголосили масштабну тривогу через зліт літаків МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал". Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.

За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал"

- йдеться у повідомленні.

"Є загроза застосування ворожих ракет", - додали в КМВА.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. 

Внаслідок атаки на Київ постраждали 11 осіб, 5 з них госпіталізовано. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування фасадів у кількох районах столиці.

Також через російську атаку на Київ у Святошинському районі загинув чоловік.  

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Україна