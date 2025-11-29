В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Вранці 29 листопада в Україні оголосили масштабну тривогу через зліт літаків МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал". Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.

За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал" - йдеться у повідомленні.

"Є загроза застосування ворожих ракет", - додали в КМВА.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі.

Внаслідок атаки на Київ постраждали 11 осіб, 5 з них госпіталізовано. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування фасадів у кількох районах столиці.

Також через російську атаку на Київ у Святошинському районі загинув чоловік.