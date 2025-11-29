В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К
Киев • УНН
Киевская городская военная администрация сообщила об угрозе применения вражеских ракет.
Утром 29 ноября в Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.
По сообщению Воздушных Сил, зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал"
"Есть угроза применения вражеских ракет", - добавили в КГВА.
В ночь на 29 ноября рф снова совершила комбинированный удар по Киеву.
В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе.
В результате атаки на Киев пострадали 11 человек, 5 из них госпитализированы. Зафиксированы значительные повреждения жилых домов, пожары и разрушения фасадов в нескольких районах столицы.
Также из-за российской атаки на Киев в Святошинском районе погиб мужчина.