В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Утром 29 ноября в Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.

По сообщению Воздушных Сил, зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" - говорится в сообщении.

"Есть угроза применения вражеских ракет", - добавили в КГВА.

Напомним

В ночь на 29 ноября рф снова совершила комбинированный удар по Киеву.

В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе.

В результате атаки на Киев пострадали 11 человек, 5 из них госпитализированы. Зафиксированы значительные повреждения жилых домов, пожары и разрушения фасадов в нескольких районах столицы.

Также из-за российской атаки на Киев в Святошинском районе погиб мужчина.