В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 15753 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 22542 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 28068 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 39000 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 26826 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 20568 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 41190 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22731 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 19122 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Рубио может пропустить встречу министров иностранных дел НАТО – союзники встревожены28 ноября, 19:05 • 4094 просмотра
"Смачного": Английский футбольный клуб "Брентфорд" Ярмолюка организовал день украинской кухни на клубной базеPhoto28 ноября, 19:23 • 3796 просмотра
Украина испытывает новый тактический бронеавтомобиль "Десна" – мобильную 8-тонную платформу для фронта28 ноября, 19:33 • 5736 просмотра
Киев под комбинированной атакой рф: в столице многочисленные пожары, повреждены многоэтажки23:08 • 3650 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствияPhoto03:02 • 7786 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 39001 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 32359 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 41190 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 40145 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 44790 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 27297 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 45023 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 64953 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 97176 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 111964 просмотра
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Утром 29 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Киевская городская военная администрация сообщила об угрозе применения вражеских ракет.

В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Утром 29 ноября в Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.

По сообщению Воздушных Сил, зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал"

- говорится в сообщении.

"Есть угроза применения вражеских ракет", - добавили в КГВА.

В ночь на 29 ноября рф снова совершила комбинированный удар по Киеву.

В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе.

В результате атаки на Киев пострадали 11 человек, 5 из них госпитализированы. Зафиксированы значительные повреждения жилых домов, пожары и разрушения фасадов в нескольких районах столицы.

Также из-за российской атаки на Киев в Святошинском районе погиб мужчина.

Вита Зеленецкая

