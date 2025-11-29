Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко
Киев • УНН
В субботу, 29 ноября, западная часть Киева осталась без электроэнергии из-за комбинированной российской атаки. Энергетики работают над восстановлением поставок.
В субботу, 29 ноября, во время комбинированной российской атаки в Киеве фиксируются перебои с поставками электроэнергии. Об этом информирует мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Сейчас без электроэнергии западная часть столицы
Виталий Кличко сообщил, что энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения.
Напомним
Утром 29 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Киевская городская военная администрация сообщила об угрозе применения вражеских ракет.
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствия29.11.25, 04:02 • 10192 просмотра