Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко

В субботу, 29 ноября, во время комбинированной российской атаки в Киеве фиксируются перебои с поставками электроэнергии. Об этом информирует мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Сейчас без электроэнергии западная часть столицы - говорится в сообщении.

Виталий Кличко сообщил, что энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения.

Напомним

Утром 29 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Киевская городская военная администрация сообщила об угрозе применения вражеских ракет.

