Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко

$42.190.11
48.870.08
ukenru
02:21 • 10629 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 19518 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 24486 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 29842 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 41263 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 27421 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 20994 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 42184 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22894 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 19242 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.6м/с
90%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
После российских фейковых заявлений о захвате Купянска там фиксировалось лишь 40 абонентов радиообмена – Сырский28 ноября, 20:49 • 4660 просмотра
Киев под комбинированной атакой рф: в столице многочисленные пожары, повреждены многоэтажки28 ноября, 23:08 • 5802 просмотра
Кабмин уволил Григоренко с должности первого замминистра культуры28 ноября, 23:52 • 5870 просмотра
В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ01:37 • 4974 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствияPhoto03:02 • 10176 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 41262 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 33407 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 42183 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 40978 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 45736 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Оксана Маркарова
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Одесская область
Испания
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 27658 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 45396 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 65313 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 97503 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 112289 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Золото

Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко

Киев • УНН

 • 3022 просмотра

В субботу, 29 ноября, западная часть Киева осталась без электроэнергии из-за комбинированной российской атаки. Энергетики работают над восстановлением поставок.

Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко

В субботу, 29 ноября, во время комбинированной российской атаки в Киеве фиксируются перебои с поставками электроэнергии. Об этом информирует мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Сейчас без электроэнергии западная часть столицы

- говорится в сообщении.

Виталий Кличко сообщил, что энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения.

Напомним

Утром 29 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Киевская городская военная администрация сообщила об угрозе применения вражеских ракет.

Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствия29.11.25, 04:02 • 10192 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Виталий Кличко
Киев