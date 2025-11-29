На Киевщине атака РФ унесла жизнь человека, 8 раненых: показали ситуацию после дронового удара в Броварах
Киев • УНН
Бровары Киевской области оказались под атакой вражеских БпЛА, зафиксировано несколько ударов. Повреждены частные дома, автомобили и многоквартирная застройка, есть погибшие и раненые.
В Киевской области в результате атаки РФ известно об одном погибшем и 8 раненых, сообщили в МВД Украины в субботу, показав ситуацию в пострадавших от российского дронового удара Броварах, пишет УНН.
По состоянию на сейчас в области погиб 1 человек, еще 8 - ранены
Как отметили в МВД, под атакой вражеских БПЛА оказались Бровары.
"По состоянию на 9:30 в городе зафиксировано несколько вражеских ударов. В результате атаки повреждены частные дома, автомобили и многоквартирная жилая застройка. На одной из локаций спасатели ликвидировали масштабный пожар в многоэтажном доме. На другой - огонь охватил гаражный кооператив", - указано в сообщении.
