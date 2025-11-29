На Киевщине атака РФ унесла жизнь человека, 8 раненых: показали ситуацию после дронового удара в Броварах

$42.190.00
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 18341 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 29995 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 31633 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 36101 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 49568 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 29352 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 22148 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 46784 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 23397 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
Киев под комбинированной атакой рф: в столице многочисленные пожары, повреждены многоэтажки28 ноября, 23:08 • 12713 просмотра
Кабмин уволил Григоренко с должности первого замминистра культуры28 ноября, 23:52 • 13078 просмотра
В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ29 ноября, 01:37 • 12708 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствияPhoto03:02 • 15470 просмотра
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко05:30 • 12328 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 49571 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 38203 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 46785 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 45155 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 50305 просмотра
Андрій Єрмак
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Гуляйполе
Купянск
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 29607 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 47427 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 67233 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 99266 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 113957 просмотра
На Киевщине атака РФ унесла жизнь человека, 8 раненых: показали ситуацию после дронового удара в Броварах

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Бровары Киевской области оказались под атакой вражеских БпЛА, зафиксировано несколько ударов. Повреждены частные дома, автомобили и многоквартирная застройка, есть погибшие и раненые.

На Киевщине атака РФ унесла жизнь человека, 8 раненых: показали ситуацию после дронового удара в Броварах

В Киевской области в результате атаки РФ известно об одном погибшем и 8 раненых, сообщили в МВД Украины в субботу, показав ситуацию в пострадавших от российского дронового удара Броварах, пишет УНН.

По состоянию на сейчас в области погиб 1 человек, еще 8 - ранены

- сообщили в МВД.

Как отметили в МВД, под атакой вражеских БПЛА оказались Бровары.

"По состоянию на 9:30 в городе зафиксировано несколько вражеских ударов. В результате атаки повреждены частные дома, автомобили и многоквартирная жилая застройка. На одной из локаций спасатели ликвидировали масштабный пожар в многоэтажном доме. На другой - огонь охватил гаражный кооператив", - указано в сообщении.

Зафиксированы последствия атаки в пяти районах Киевской области: Фастов обесточен, есть раненые29.11.25, 08:37 • 4270 просмотров

Юлия Шрамко

