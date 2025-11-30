Ворожа атака на Київщину: одна людина загинула, 11 постраждали у Вишгороді

Внаслідок ворожої атаки у Вишгороді (Київська область) одна людина загинула та 11 постраждало. Про це повідомив начальник Київська ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, серед поранених одна дитина, шестеро людей госпіталізовано.

Рятувальники продоводять евакуацію жителів багатоповерхівки. Гасіння пожежі триває. Кількість постраждалих може збільшитися - констатував Калашник.

Він додав, що на місці працюють медики та психологи, вся необхідна допомога надається.

Нагадаємо

В ніч на 30 листопада Київщина зазнала атаки дронів, внаслідок чого у Вишгороді горить багатоповерхівка. Крім того, зруйновано приватний будинок та виникла пожежа на підприємстві.

