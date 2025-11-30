$42.190.00
18:27
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 14496 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 13842 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 14430 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 15276 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 13969 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 14047 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 13740 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14408 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14801 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Ворожа атака на Київщину: одна людина загинула, 11 постраждали у Вишгороді

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Вишгороді Київської області внаслідок ворожої атаки загинула одна людина та 11 постраждали, серед них дитина. Шістьох госпіталізували, триває гасіння пожежі в багатоповерхівці.

Ворожа атака на Київщину: одна людина загинула, 11 постраждали у Вишгороді

Внаслідок ворожої атаки у Вишгороді (Київська область) одна людина загинула та 11 постраждало. Про це повідомив начальник Київська ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, серед поранених одна дитина, шестеро людей госпіталізовано.

Рятувальники продоводять евакуацію жителів багатоповерхівки. Гасіння пожежі триває. Кількість постраждалих може збільшитися

- констатував Калашник.

Він додав, що на місці працюють медики та психологи, вся необхідна допомога надається.

Нагадаємо

В ніч на 30 листопада Київщина зазнала атаки дронів, внаслідок чого у Вишгороді горить багатоповерхівка. Крім того, зруйновано приватний будинок та виникла пожежа на підприємстві.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиївська область
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Вишгород