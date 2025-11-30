Вражеская атака на Киевскую область: один человек погиб, 11 пострадали в Вышгороде

В результате вражеской атаки в Вышгороде (Киевская область) один человек погиб и 11 пострадали. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Детали

По его словам, среди раненых один ребенок, шесть человек госпитализированы.

Спасатели проводят эвакуацию жителей многоэтажки. Тушение пожара продолжается. Количество пострадавших может увеличиться - констатировал Калашник.

Он добавил, что на месте работают медики и психологи, вся необходимая помощь оказывается.

Напомним

В ночь на 30 ноября Киевская область подверглась атаке дронов, в результате чего в Вышгороде горит многоэтажка. Кроме того, разрушен частный дом и возник пожар на предприятии.

