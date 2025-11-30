1400 дронов, 1100 КАБ и 66 ракет по Украине только за неделю - Зеленский привел неутешительную статистику атак РФ после удара по Вышгороду
Киев • УНН
В Вышгороде Киевской области продолжается ликвидация последствий ночной атаки. Повреждены многие жилые дома, есть погибшие и раненые. Президент Зеленский напомнил о масштабных обстрелах в течение недели, во время которых россияне использовали сотни КАБов, дроны и ракеты. Об этом глава государства заявил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Россия ночью атаковала Вышгород ударными дронами. В городе зафиксированы значительные повреждения жилых домов. Известно о 19 раненых, среди них - дети. Один человек погиб.
Также есть раненые в результате атак на Днепропетровщине и Харьковщине. Под ударами оказались Одесская, Сумская и Херсонская области.
Только в течение этой недели россияне использовали почти 1400 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и 66 ракет против наших людей. Именно поэтому каждый день мы должны усиливать устойчивость Украины. Ракеты и системы ПВО – нужны, и так же нужно активно работать с партнерами ради мира. Нужны реальные, надежные решения, которые помогут завершить войну
Напомним
В Вышгороде Киевской области возросло количество пострадавших от российского ракетного удара до 19 человек, среди них четверо детей. Один человек погиб, 11 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.