В Вышгороде полностью ликвидировали пожар в многоэтажке после атаки РФ: спасатели показали масштабы и последствия – ГСЧС

11:44 • 2414 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
10:20 • 7552 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
07:27 • 13247 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 23416 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 33759 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 27920 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 25543 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 22838 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17483 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16694 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
Популярные новости
Десятки тысяч румын остались без питьевой воды из-за проблем на плотине30 ноября, 03:31 • 10994 просмотра
Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня30 ноября, 04:03 • 5794 просмотра
Экономика военного времени: покупательная способность россиян продолжает ослабевать - ISW30 ноября, 05:15 • 9168 просмотра
Польский президент Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита в Москву09:40 • 8168 просмотра
ГУР ликвидировало схему сбыта краденого топлива "кадыровцами" под Бердянском: прозвучало два взрываVideo10:31 • 4900 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 26902 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 74975 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 59133 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 67222 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 65657 просмотра
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 26899 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 39504 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 56742 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 76222 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 107778 просмотра
В Вышгороде полностью ликвидировали пожар в многоэтажке после атаки РФ: спасатели показали масштабы и последствия – ГСЧС

Киев • УНН

 • 398 просмотра

ГСЧС полностью ликвидировала пожар в многоэтажке в Вышгороде, вызванный российской атакой. Погиб один человек, 19 получили ранения, из них четверо детей.

В Вышгороде полностью ликвидировали пожар в многоэтажке после атаки РФ: спасатели показали масштабы и последствия – ГСЧС

ГСЧС Украины сообщила о полной ликвидации пожара в многоэтажном доме в Вышгороде, вспыхнувшего в результате российской атаки. По обновленным данным, погиб один человек, еще 19 получили ранения, среди них четверо детей. Об этом пишет УНН.

Подробности

Спасатели эвакуировали 146 жильцов дома, а психологи ГСЧС оказали помощь 73 гражданам, в том числе девяти детям. Пожар удалось полностью потушить в 03:38, после чего подразделения продолжили разбор конструкций и обследование территории пиротехниками.

1400 дронов, 1100 КАБ и 66 ракет по Украине только за неделю - Зеленский привел неутешительную статистику атак РФ после удара по Вышгороду30.11.25, 10:19 • 2442 просмотра

На месте работает Пункт несокрушимости, а пострадавшим также помогают Общество Красного Креста Украины и представители ОО "Самаритяне Украины".

К ликвидации последствий атаки привлекли 97 спасателей и 23 единицы техники ГСЧС.

В Вышгороде возросло количество пострадавших от атаки РФ: 19 травмированных и один погибший – ОВА30.11.25, 09:35 • 2404 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Техника
Война в Украине
благотворительность
Вышгород
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Владимир Зеленский