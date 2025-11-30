В Вышгороде полностью ликвидировали пожар в многоэтажке после атаки РФ: спасатели показали масштабы и последствия – ГСЧС
ГСЧС полностью ликвидировала пожар в многоэтажке в Вышгороде, вызванный российской атакой. Погиб один человек, 19 получили ранения, из них четверо детей.
ГСЧС Украины сообщила о полной ликвидации пожара в многоэтажном доме в Вышгороде, вспыхнувшего в результате российской атаки. По обновленным данным, погиб один человек, еще 19 получили ранения, среди них четверо детей. Об этом пишет УНН.
Подробности
Спасатели эвакуировали 146 жильцов дома, а психологи ГСЧС оказали помощь 73 гражданам, в том числе девяти детям. Пожар удалось полностью потушить в 03:38, после чего подразделения продолжили разбор конструкций и обследование территории пиротехниками.
На месте работает Пункт несокрушимости, а пострадавшим также помогают Общество Красного Креста Украины и представители ОО "Самаритяне Украины".
К ликвидации последствий атаки привлекли 97 спасателей и 23 единицы техники ГСЧС.
