18:02 • 17163 просмотра
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Facebook
Шахед-136

Фастов в Киевской области полностью обесточен после вражеских атак 30 ноября

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Город Фастов в Киевской области полностью обесточен в результате ночных вражеских атак 30 ноября. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, ближайшие села уже запитаны.

Фастов в Киевской области полностью обесточен после вражеских атак 30 ноября

Город Фастов (Киевская область) был полностью обесточен в результате вражеских атак в ночь на 30 ноября. Об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Детали

По его словам, ближайшие села уже запитаны.

В самом Фастове до конца суток выйдем на график подачи света. Здесь почти круглосуточно работают 80 энергетиков

- отметил Калашник.

Он добавил, что за последние сутки в Киевской области свет вернули для 170 тысяч домов.

К сожалению, после восстановления света сети получили чрезмерную нагрузку, поэтому энергетикам пришлось применить экстренные отключения в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах. Важно, после появления света подождите хотя бы 30 минут перед включением мощных приборов и в дальнейшем включайте их по очереди

- призвал глава Киевской ОВА.

Напомним

В результате ночной атаки рф на Киевскую область 19 ноября погибла женщина 1952 года рождения, еще 19 человек получили ранения.

Атака на Киевскую область: три человека остаются в больницах, повреждено 15 многоэтажек и 72 частных дома29.11.25, 22:20

Вадим Хлюдзинский

