Фастов в Киевской области полностью обесточен после вражеских атак 30 ноября

Город Фастов (Киевская область) был полностью обесточен в результате вражеских атак в ночь на 30 ноября. Об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

По его словам, ближайшие села уже запитаны.

В самом Фастове до конца суток выйдем на график подачи света. Здесь почти круглосуточно работают 80 энергетиков

Он добавил, что за последние сутки в Киевской области свет вернули для 170 тысяч домов.

К сожалению, после восстановления света сети получили чрезмерную нагрузку, поэтому энергетикам пришлось применить экстренные отключения в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах. Важно, после появления света подождите хотя бы 30 минут перед включением мощных приборов и в дальнейшем включайте их по очереди