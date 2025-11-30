Фастов в Киевской области полностью обесточен после вражеских атак 30 ноября
Киев • УНН
Город Фастов в Киевской области полностью обесточен в результате ночных вражеских атак 30 ноября. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, ближайшие села уже запитаны.
Город Фастов (Киевская область) был полностью обесточен в результате вражеских атак в ночь на 30 ноября. Об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник, информирует УНН.
Детали
По его словам, ближайшие села уже запитаны.
В самом Фастове до конца суток выйдем на график подачи света. Здесь почти круглосуточно работают 80 энергетиков
Он добавил, что за последние сутки в Киевской области свет вернули для 170 тысяч домов.
К сожалению, после восстановления света сети получили чрезмерную нагрузку, поэтому энергетикам пришлось применить экстренные отключения в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах. Важно, после появления света подождите хотя бы 30 минут перед включением мощных приборов и в дальнейшем включайте их по очереди
Напомним
В результате ночной атаки рф на Киевскую область 19 ноября погибла женщина 1952 года рождения, еще 19 человек получили ранения.
