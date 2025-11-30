Фастів на Київщині повністю знеструмлено після ворожих атак 30 листопада

Місто Фастів (Київська область) було повністю знеструмлено внаслідок ворожих атак у ніч на 30 листопада. Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

За його словами, найближчі села вже заживлені.

У самому Фастові до кінця доби вийдемо на графік подачі світла. Тут майже цілодобово працюють 80 енергетиків

Він додав, що за останню добу на Київщині світло повернули для 170 тисяч осель.

На жаль, після відновлення світла мережі отримали надмірне навантаження, тож енергетикам довелося застосувати екстрені відключення в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Важливо, після появи світла зачекайте хоча б 30 хвилин перед увімкненням потужних приладів і надалі вмикайте їх по черзі