Фастів на Київщині повністю знеструмлено після ворожих атак 30 листопада

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:02 • 17152 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
15:17 • 19469 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 22851 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 25447 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 26747 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 31389 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 39383 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 31490 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27284 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 23913 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.2м/с
85%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У татарстані оголосили тривогу через дрони: повідомляють про вибухи поблизу ОЕЗ "Алабуга"30 листопада, 10:09 • 3988 перегляди
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухиVideo30 листопада, 10:31 • 19737 перегляди
В Одесі директору приватної компанії оголосили підозру за незаконну забудову на узбережжі Чорного моря30 листопада, 10:58 • 7482 перегляди
Атака рф на Сумщину 30 листопада: частина міста Суми залишилася без світла30 листопада, 13:19 • 4966 перегляди
Археологи знайшли у казахстанських степах велике місто бронзової доби: деталі дослідженняPhoto16:04 • 4508 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 43479 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 87124 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 70170 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 78280 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 76610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сергій Кислиця
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Ізраїль
Гонконг
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 43479 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 44390 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 61058 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 80285 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 111736 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Facebook
Шахед-136

Фастів на Київщині повністю знеструмлено після ворожих атак 30 листопада

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Місто Фастів на Київщині повністю знеструмлено внаслідок нічних ворожих атак 30 листопада. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, найближчі села вже заживлені.

Фастів на Київщині повністю знеструмлено після ворожих атак 30 листопада

Місто Фастів (Київська область) було повністю знеструмлено внаслідок ворожих атак у ніч на 30 листопада. Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, найближчі села вже заживлені.

У самому Фастові до кінця доби вийдемо на графік подачі світла. Тут майже цілодобово працюють 80 енергетиків

- зазначив Калашник.

Він додав, що за останню добу на Київщині світло повернули для 170 тисяч осель.

На жаль, після відновлення світла мережі отримали надмірне навантаження, тож енергетикам довелося застосувати екстрені відключення в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Важливо, після появи світла зачекайте хоча б 30 хвилин перед увімкненням потужних приладів і надалі вмикайте їх по черзі

- закликав голова Київської ОВА.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки рф на Київську область 19 листопада загинула жінка 1952 року народження, ще 19 людей отримали поранення.

Атака на Київщину: три людини залишаються в лікарнях, пошкоджено 15 багатоповерхівок та 72 приватні будинки29.11.25, 22:20 • 9374 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиївська область
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Київська область
Фастів