Рятувальники провели унікальну операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки ворожий дрон влучив у дах багатоповерхівки, залишивши пошкоджений дрон, його бойову частину та 21 касетний боєприпас. Рятувальники знешкодили всі вибухонебезпечні предмети за допомогою дронів та робота, а потім ліквідували їх на спецмайданчику.
Рятувальники провели у Вишгороді унікальну операцію з розмінування. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
Деталі
У відомстві нагадали, що під час нічної ворожої атаки по місту один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але на щастя, не вибухнув. Внаслідок цього на даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна "касета" перебувала у дворі будинку.
Усі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент. Для того, щоб знешкодити ВНП, небезпечну ділянку огородили, а мешканців вищих поверхів евакуювали
Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль.
Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику
Нагадаємо
ДСНС повністю ліквідувала пожежу в багатоповерхівці у Вишгороді, спричинену російською атакою. Загинула одна людина, 19 отримали поранення, з них четверо дітей.
