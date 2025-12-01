Рятувальники провели унікальну операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:02 • 19612 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 23983 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 26381 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 28746 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 29512 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 32663 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 40312 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 32186 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27637 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24144 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
85%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака рф на Сумщину 30 листопада: частина міста Суми залишилася без світла30 листопада, 13:19 • 9864 перегляди
Організували схему ухилення від військової служби за 10 000 доларів: у Дніпрі затримали лікарку і її синаPhoto30 листопада, 13:38 • 5802 перегляди
Археологи знайшли у казахстанських степах велике місто бронзової доби: деталі дослідженняPhoto30 листопада, 16:04 • 9672 перегляди
Зустріч делегацій України та США: Кислиця назвав її "захопливою і конструктивною"17:21 • 6586 перегляди
В Україні 1 грудня будуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки17:47 • 5344 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 46866 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 89710 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 72461 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 80550 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 78766 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Гонконг
Європа
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 46866 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 45525 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 62140 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 81314 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 112705 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Facebook
Шахед-136

Рятувальники провели унікальну операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Внаслідок нічної атаки ворожий дрон влучив у дах багатоповерхівки, залишивши пошкоджений дрон, його бойову частину та 21 касетний боєприпас. Рятувальники знешкодили всі вибухонебезпечні предмети за допомогою дронів та робота, а потім ліквідували їх на спецмайданчику.

Рятувальники провели унікальну операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді

Рятувальники провели у Вишгороді унікальну операцію з розмінування. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

У відомстві нагадали, що під час нічної ворожої атаки по місту один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але на щастя, не вибухнув. Внаслідок цього на даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна "касета" перебувала у дворі будинку.

Усі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент. Для того, щоб знешкодити ВНП, небезпечну ділянку огородили, а мешканців вищих поверхів евакуювали

- йдеться у повідомленні.

Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль.

Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику

- розповіли в ДСНС.

Нагадаємо

ДСНС повністю ліквідувала пожежу в багатоповерхівці у Вишгороді, спричинену російською атакою. Загинула одна людина, 19 отримали поранення, з них четверо дітей.

Фастів на Київщині повністю знеструмлено після ворожих атак 30 листопада30.11.25, 22:00 • 3006 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Вишгород
Державна служба України з надзвичайних ситуацій