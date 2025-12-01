Рятувальники провели унікальну операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді

Рятувальники провели у Вишгороді унікальну операцію з розмінування. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

У відомстві нагадали, що під час нічної ворожої атаки по місту один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але на щастя, не вибухнув. Внаслідок цього на даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна "касета" перебувала у дворі будинку.

Усі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент. Для того, щоб знешкодити ВНП, небезпечну ділянку огородили, а мешканців вищих поверхів евакуювали